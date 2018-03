Referendum ‘aflosboete’ vrijwel zeker van de baan

Het referendum over de ‘aflosboete’, de geleidelijke afschaffing van het fiscaal voordeel voor huiseigenaren zonder hypotheek, gaat zo goed als zeker niet door.

Oppositiepartij 50Plus, die zich fel verzette tegen invoering van de aflosboete, slaagt er niet in de benodigde 300.000 handtekeningen voor het raadgevend referendum te verzamelen.

De deadline voor het inleveren van de handtekeningen is vrijdag 9 maart. Over enkele weken is bekend hoeveel handtekeningen er zijn verzameld. Partijleider Henk Krol van 50Plus gaat er vanuit dat het er niet genoeg zijn. Er was niet genoeg animo en mankracht om handtekeningen te verzamelen.

Uitgesmeerd over dertig jaar

De partij haalde eind 2017 alles uit de kast om het kabinetsplan tegen te houden, maar slaagde er niet in. Een marathondebat, bedoeld om invoering van de regel te vertragen, werd voortijdig afgebroken. Een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer stemde in met het plan. De afschaffing wordt uitgesmeerd over dertig jaar en gaat in 2019 van start.

Nu zijn huiseigenaren die hun hypotheek volledig of voor een groot deel hebben afgelost, in de praktijk vrijgesteld van het eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de waarde dat huiseigenaren bij hun belastbaar inkomen moeten optellen.

Laag inkomen, groot vermogen

Van alle huishoudens die gebruik maken van het fiscaal voordeel hebben er 173.000 (19 procent van het totaal) een inkomen van minder dan 20.000 euro. Bijna de helft van deze huishoudens woont in een huis met een WOZ-waarde van minder dan 200.000 euro.

Dat deze huiseigenaren een laag inkomen hebben, wil niet zeggen dat zij ook allemaal een klein vermogen hebben. Uit een recente brief van het kabinet blijkt dat 30 procent van deze 173.000 huishoudens een belastbaar vermogen (in box 3) heeft van meer dan 100.000 euro.