40 jaar voor Karadzic: dit had hij op kerfstok

Het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag heeft de 70-jarige Radovan Karadzic veroordeeld tot 40 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan genocide in de voormalige moslimenclave Srebrenica.

Het tribunaal acht tevens bewezen dat Radovan Karadzic verantwoordelijk is voor oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid bij het ruim 3,5 jaar durende Beleg van Sarajevo.

‘Het afvuren van mortieren en het dagelijks actief zijn van scherpschutters die schoten op onschuldige burgers was systemisch. Hier is sprake van een plan om door moord en terreur hun politieke en militaire doelen te bereiken,’ zei de Zuid-Koreaanse rechter Kwon O-gon donderdagmiddag bij het uitspreken van het vonnis.

Levenslang

De straf staat praktisch gezien gelijk aan levenslang. Karadzic zal niet meer op vrije voeten komen. Zijn advocaat zei donderdag vrijwel direct na het vonnis dat Karadzic van plan is in beroep te gaan tegen het vonnis.

Eerder achtte de rechter de voormalige president van de Bosnisch-Servische Republiek Srpska schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en aan de etnische zuivering van die gebieden van Bosnische Kroaten en Bosnische moslims. Karadzic was de politiek leider van de Bosnische Serviërs tijdens de bloedige afscheidingsoorlog in de jaren negentig.

Knotje

Het proces tegen de oud-president van Republika Srpska, het Servische deel van Bosnië-Herzegovina, heeft in totaal acht jaar geduurd. In 2008 was zijn aanhouding groot nieuws.

Karadzic leek na de Joegoslavische burgeroorlog (1992-1995) van de aardbodem verdwenen, maar werd uiteindelijk toch in de kraag gevat. De politicus, tevens dichter en psychiater, had zichzelf vermomd, met grijze baard en zijn haar bijeengebonden in een knotje.

Gevangenis

Karadzic werd in 1945 geboren in Montenegro, dat toen nog deel uitmaakte van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië van dictator Tito. In de jaren tachtig zat hij bijna een jaar in de gevangenis, omdat hij fraude had gepleegd met een subsidie voor landbouwontwikkeling.

Het was in diezelfde jaren dat hij politiek actief werd, en aan de basis stond van de Srpska Demokratska Stranka (de Servische Democratische Partij). Na de afscheiding van Bosnië-Herzegovina in 1992 werd Karadzic de leider van de Bosnische Serviërs.

Bloedvergieten

In die hoedanigheid riep hij de Republika Sprska uit, een Servische republiek op het territorium van Bosnië-Herzegovina. Toen vanwege alle etnische spanningen de oorlog uitbrak, werd Karadzic tevens de politieke en militaire aanvoerder van de Bosnische Serviërs. Na een enorm bloedvergieten kwam de oorlog eind 1995 ten einde met het Verdrag van Dayton.

Karadzic werd er al tijdens het geweld van beschuldigd het bevel te hebben gegeven tot de etnische zuiveringen van Kroaten en Bosnische moslims. In 1995 werd hij door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden en genocide.

Maar een gang naar de rechter wist hij te ontlopen, door zich te verstoppen en als ‘alternatieve geneesheer’ door het leven te gaan. Tijdens zijn proces in Den Haag deed Karadzic er alles aan om de rechtsgang te verstoren. Hij is altijd vol blijven houden dat hij ‘niets verkeerd heeft gedaan’.