Modellen zonder hoofddoek opgepakt bij massa-arrestatie Iran

De Iraanse politie heeft meerdere mensen gearresteerd voor het online publiceren van modefoto’s van vrouwen zonder hoofddoek. Onder de arrestanten zijn zeker acht modellen, onder wie zeven jonge vrouwen, en tal van fotografen en visagisten.

De arrestanten werden geïdentificeerd door foto’s op sociale media en blogs, meldt persbureau Reuters. De arrestaties volgen nadat de Iraanse religieuze leider ayatollah Ali Khamenei zaterdag de oorlog verklaarde aan het internet, dat volgens hem ‘on-islamitische waarden’ promoot.

Bij de massa-arrestatie werden acht leden van een modellennetwerk opgepakt. Daarnaast werd op de staatstelevisie live een ‘bekentenis’ van een van de modellen uitgezonden, waarin zij uitlegt dat ze foto’s zonder hoofddoek publiceerde om geld te verdienen door advertenties.

Daarnaast zou ook Mehdi Butorabi (53), de baas van het populaire Persian Blog, zijn opgepakt. Persian Blog bestaat sinds 2001 en is vooral populair onder Iraanse jongeren, die het platform gebruiken om hun mening te ventileren.

Sluier

In de islamitische republiek moeten niet alleen alle vrouwen in het openbaar een hoofddoek dragen, maar ook modellen en vrouwelijke mannequins in winkels moeten gesluierd zijn. Conventionele modebladen zijn verboden in het streng islamitische land.

Hierdoor worden veel modeshows ‘ondergronds’ gehouden. In dergelijke shows treden modellen vaak zonder hoofddoek op. Sinds een paar jaar worden ook sociale media, zoals Instagram, ingezet voor dit soort doeleinden.

De regering van president Hassan Rouhani stelt zich in dit opzicht niet overdreven streng op, maar de door conservatieve geestelijken gedomineerde justitie doet dat wel. In Iran wordt vanuit religieuze hoek geregeld gewaarschuwd voor een ‘westerse culturele invasie’. De speciale tak van de Iraanse Revolutionaire Garde die zich richt op georganiseerde misdaad speurt sociale media af voor bewijzen van ‘immoreel gedrag’.

De Iraanse regering blokkeert de toegang tot sociale media als Facebook, Twitter en YouTube maar veel Iraniërs weten de sites door middel van VPN-verbindingen alsnog te bereiken.