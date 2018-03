Uri Coronel over zijn leven, Israël en Geert Wilders

Uri Coronel, de voormalige voorzitter van Ajax, is maandag op 69-jarige leeftijd overleden. In een interview met elsevier.nl in 2014 besprak hij zijn eigen leven, Israël en de Nederlandse politiek.

Oud-voorzitter van Ajax Uri Coronel stoort zich aan het ‘geflirt’ van PVV-leider Geert Wilders met de Joodse gemeenschap. ‘Wilders is een veel groter gevaar dan menigeen zich realiseert.’

‘Ik ben erg anti-Wilders. Wilders is een veel groter gevaar dan menigeen zich realiseert. Je kunt niet zeggen dat hij misdaden pleegt, maar hij is absoluut een racist. Zijn flirten met de Joodse gemeenschap irriteert mij gewoon.’

Coronel begrijpt niets van Joden die op Wilders stemmen. ‘Wilders heeft het over hoofddoekjes. Ga eens naar Antwerpen naar de Joodse buurt, hoe lopen ze er daar bij? Een echte vrome rabbijn geeft een vrouw ook geen hand hoor. Ze zou ongesteld kunnen zijn, dat is onrein. En dan gaan wij als Joodse gemeenschap achter Wilders staan? Die dan op de meest agressieve wijze reageert met woorden als “kopvoddentaks“? Nee daar word ik echt heel pissig over.’

Antisemitisme

Coronel sprak naar aanleiding van zijn boek Uri, mijn leven openhartig over zijn familieverleden, het jodendom en het antisemitisme in Nederland. Volgens Coronel is het antisemitisme na het collectieve schuldgevoel van de jaren zestig enorm toegenomen in Nederland.

‘Israël won twee oorlogen in 1967 en 1972 en gelijk met het binnenkomen van enorme groepen moslims is het toen omgeslagen. Nu is het zo dat Holocaust-onderwijs op scholen niet meer wordt gegeven omdat dat niet meer wordt gepikt. En in bepaalde buurten in Amsterdam kun je echt niet meer met een keppeltje lopen op zaterdag, dan word je uitgescholden.’

Politiek

De politiek is hierin volgens Coronel niet zonder schuld. ‘In de politiek zie je, bij sommige partijen, een anti-Israëlsentiment. D66 lijkt mij op andere punten zeer sympathiek, maar die partij is absoluut niet Israël-gezind. De PvdA is geen antisemitische partij, maar wel erg een anti-Israëlpartij. Terwijl Den Uyl een echte Israël-vriend was.’

Coronel stoort zich ook aan eenzijdige berichtgeving over Israël in de Nederlandse media. ‘Het verzet concentreert zich altijd op Israël. Er zijn landen die nog veel ergere dingen doen in de wereld. Dries van Agt hoor je nooit over die honderdvijftigduizend doden in Syrië, maar als er ergens in Israël een bom verkeerd valt, staat hij vooraan.’

Palestina

Los van de eenzijdige berichtgeving is Coronel het niet eens met het nederzettingenbeleid van Israël. ‘Ik vind eigenlijk dat Israël daar niets te zoeken heeft. Israël heeft het nodig om zich te beschermen. Maar het is niet nodig om nederzettingen te bouwen om daar mensen met subsidie naartoe te sturen. Dat vind ik verwerpelijk. Uiteindelijk weet iedereen dat die gebieden toch een keer teruggaan naar Palestina. Want Palestina komt er, en moet er ook komen als onafhankelijke staat.’

Coronel, die met zijn verzekeringsbedrijf zowel zaken deed in Israël als in Arabische landen, noemt het ‘onnodig’ dat bedrijven hun productie juist in de bezette gebieden moeten concentreren. ‘Aan de andere kant zijn de mensen tegelijkertijd wel aan het werk. Een groot deel van de bevolking daar vindt het allemaal wel best. De morele verontwaardiging over bijvoorbeeld banken die investeren in de bezette gebieden, vind ik echt belachelijk. Want diezelfde banken doen zaken in gebieden waar nog veel ergere dingen gebeuren dan in Israël.’

Anti-Joods

Die eenzijdige focus op Israël is in de ogen van Coronel gebaseerd op anti-Joodse gevoelens. En media werken eraan mee. ‘In NRC was op een gegeven moment elk commentaar en elke spotprent anti-Israëlisch. Moet Israël dan weg? De Joden wonen daar net zo lang als de Arabieren. Een Palestijnse staat heeft nooit bestaan en wij gaan daar niet weg. En we laten ons ook niet meer uitmoorden.’

Coronel denkt niet dat hij het nog gaat meemaken dat er twee staten naast elkaar zullen bestaan. ‘Uiteindelijk zal Israël weg moeten uit die bezette gebieden. Maar welke garantie staat daar tegenover? Nog steeds erkent Abbas Israël niet als Joodse staat. Maar niemand verzet zich tegen het Islamitisch koninkrijk Saudi-Arabië. Israël is een Joodse staat en zolang ze dat niet erkennen, komt er geen vrede. Want de Joden zijn veel te sterk en hebben bovendien steun van het machtigste land ter wereld.’

Familie

Sprekend over Israël, toont Coronel zich een toegewijd man. ‘Ik ben zo fanatiek als maar kan. In elke vezel ben ik een Jood. Ik erger me aan Joden die naar Dubai op vakantie gaan.’ In zijn boek gaat Coronel in op de geschiedenis van zijn eigen familie. Zijn ouders overleefden de oorlog, maar verloren hun eigen ouders. Thuis werd daar na de oorlog nooit meer over gesproken.

Er hing zelfs geen fotolijstje van opa en oma aan de muur. Toen Coronel een paar jaar geleden met zijn vrouw Auschwitz bezocht, kwam opeens het besef wat zijn ouders moeten hebben doorgemaakt. ‘Toen ik daar stond, realiseerde ik me dat ik een geweldige jeugd heb gehad. Het leek alsof mijn ouders altijd lol hadden. Maar dat kan helemaal niet. Die moeten ’s nachts dromen, nachtmerries hebben gehad. Maar wij merkten daar niets van. Het getuigt van een verbazingwekkende kracht. Dat ontroert mij.’

In het boek Uri, mijn leven beschrijft Uri Coronel, oud-voorzitter van Ajax, zijn levensgeschiedenis en die van zijn familie.