Accepteert Trump verkiezingsuitslag? ‘Wel als ik win’

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump blijft erbij dat hij niet zomaar akkoord gaat met iedere verkiezingsuitslag. Als hij verliest en het resultaat ‘twijfelachtig’ vindt, wil hij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen.

Het was een van de meest opvallende momenten van het derde tv-debat tussen Trump en Hillary Clinton: toen Trump werd gevraagd of hij de uitslag op 8 november zou accepteren, antwoordde hij dat hij Amerika ‘in spanning wil houden’. ‘Ik zie het wel tegen die tijd. De media zijn zo oneerlijk en corrupt. En er zijn ook nog eens miljoenen Amerikanen die onterecht zijn ingeschreven.’

Damage control, daar doet Trump niet aan mee

Critici noemden het een aanval op de democratie. Trumps campagnemanager Kellyanne Conway probeerde de kritiek te pareren. Hij zou hebben bedoeld dat hij niet zomaar wil opgeven ‘voordat de resultaten daadwerkelijk bekend zijn’.

Maar de Republikein denkt daar zelf anders over, zo bleek donderdag. Trump herhaalde zijn controversiële uitspraken doodleuk. ‘Een duidelijk verkiezingsresultaat zou ik accepteren, maar ik behoud ook graag het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen, als er twijfel bestaat,’ zei Trump tijdens een rally in Ohio. ‘Ik wil wel beloven aan alle Amerikanen dat ik de uitslag van deze historische verkiezingen geheel accepteer, als ik win,’ voegde hij eraan toe.

Geruchten en claims over Clinton

Volgens de zakenman zijn de verkiezingen doorgestoken kaart, omdat Hillary Clinton de verkiezingsrace op allerlei manieren zou beïnvloeden. Zo zijn er mails gelekt waaruit blijkt dat Clinton Amerikaanse media in haar achterzak heeft, zijn er geruchten dat aanhangers van Clinton proberen om onrust te schoppen op rally’s van Trump en beweert de Republikein dat ‘miljoenen Amerikanen onterecht zijn ingeschreven als kiezers’.

Clinton schertste tijdens het debat dat de claim van een rigged election een noodgreep is van Trump, die ver achterstaat in de peilingen. ‘Elke keer als Donald denkt dat dingen niet meezitten, claimt hij dat hij wordt tegengewerkt. De FBI zei dat er geen zaak was tegen mij (wat betreft het gebruik van haar privémail), hij zei dat de FBI corrupt was. Hij verloor de caucus in Iowa en de verkiezingen in Wisconsin. Hij zei dat de Republikeinse voorverkiezingen werden gemanipuleerd.’