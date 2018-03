Deze internationale politieke zwaargewichten steunen Donald Trump

Veel vooraanstaande leden van de Republikeinse partij hebben inmiddels het vertrouwen in Donald Trump opgezegd. Onder anderen oud-president George W. Bush en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan namen openlijk afstand van hun presidentskandidaat.

Maar in het buitenland geniet Trump onder enkele prominente politieke (wereld)leiders wel degelijk de voorkeur boven Hillary Clinton. Elsevier.nl zet een aantal van de steunbetuigingen aan Donald Trump op een rij.

Vladimir Poetin

De Russische president was een van de eerste politieke figuren (binnen of buiten de Verenigde Staten) die openlijk zijn steun betuigde aan Donald Trump. ‘Trump is een flamboyante man, zeer getalenteerd, daar bestaat geen twijfel over.’ Poetin beschouwt een keuze van het Amerikaanse volk voor Trump als president dan ook als ‘zeer welkom’. ‘Hij wil de relatie met Rusland op een dieper niveau voortzetten, hoe kan Rusland daar ‘nee’ tegen zeggen?’

Donald Trump heeft meermaals zijn persoonlijke waardering voor het werk van Poetin uitgesproken. Zo zei hij in september in een interview met militaire veteranen: ‘Hij is veel meer een echte leider dan onze, huidige president. Poetin heeft een ongelofelijke controle over zijn land.’

Geert Wilders

In een tweet eind vorig jaar kwam de voorkeur van de PVV-leider voor Trump voor het eerst duidelijk naar voren: ‘Ik hoop dat Trump de volgende president wordt van de Verenigde Staten. Goed voor Amerika, goed voor Europa. We hebben dappere leiders nodig.’ Ook sprak Wilders zijn steun aan de Republikein uit tijdens een toespraak op een campagne-evenement van Trump. Daar sprak de PVV’er over moslimintegratie. Trump wil een einde maken aan die integratieprogramma’s.

I hope @realDonaldTrump will be the next US President. Good for America, good for Europe. We need brave leaders. pic.twitter.com/FWJSaQdClM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 7, 2015

De PVV-leider zag ook een duidelijke overeenkomst tussen Trump en zichzelf: ‘Wij hebben beiden onze populariteit te danken aan ontevreden kiezers. Wat we nodig hebben, zijn mensen die het lef hebben om op te komen voor het belang van het eigen volk, en de rest een beetje vergeet,’ zei Wilders in een interview met de Amerikaanse tv-zender CNN.

Kim Jong Un

De dictator van No0rd-Korea lijkt ook een fan van Donald Trump. ‘De kandidaat waar de Amerikaanse burgers op moeten stemmen is niet de saaie Hillary, maar Donald Trump, die sprak over een directe conversatie met Noord-Korea,’ schreef de Noord-Koreaanse krant DPRK Today. Net als alle media in het communistische land, wordt ook deze krant volledig vanuit het regime geredigeerd.

Donald Trump zei in juni dit jaar inderdaad open te staan voor een gesprek met Kim: ‘Ik vind het geen enkel probleem met hem te praten.’

Nigel Farage

Ook het voormalig gezicht van de Britse pro-Brexit-campagne noemde Donald Trump ‘de beste president voor de relaties met het Verenigd Koninkrijk’. ‘Hij durft te spreken over zaken waar andere mensen juist voor wegduiken.’ Trump zelf prees de beslissing van het Britse volk om de Europese Unie te verlaten, een campagne gemotiveerd door anti-immigratie- en anti-establishment-sentiment, dezelfde krachten die de Trump-campagne voortdrijven.

‘@realdonaldtrump should rise above @hillaryclinton’s personal attacks and focus on setting out his plan for America. pic.twitter.com/BCbBqAn5B2 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) October 4, 2016

Begin oktober werd duidelijk dat Donald Trump de voormalig leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP in zijn campagneteam had opgenomen. Farage – in eigen land menigmaal geroemd om zijn debatkunsten – werd ingehuurd om de Republikeinse presidentskandidaat te helpen met zijn voorbereidingen op de debatten met Hillary Clinton.

Viktor Orbán

De Hongaarse premier steunde eind juli als het eerste Europese staatshoofd openlijk de kandidatuur van Donald Trump. Orbán prees vooral Trumps visie op de strijd met terreur die hij wil aangaan als hij tot president verkozen wordt. ‘Ikzelf had niet beter kunnen zeggen dan Trump, wat Europa nodig heeft,’ zei Orbán over Trumps plan om een muur te bouwen aan de grens met Mexico.

Robert Mugabe

De Zimbabwaanse dictator heeft zich niet zozeer expliciet uitgesproken vóór Trump, maar zei tijdens een ontmoeting met twee Amerikaanse rechters in juni dit jaar, dat ‘op het moment dat Trump jullie president is, jullie zullen wensen dat jullie aardiger tegen mij waren geweest,’ schreef Politico. Daarmee verwees Robert Mugabe naar de sancties die Zimbabwe werden opgelegd in 2008 door de de regering van president Barack Obama.

Marine Le Pen

De voorzitter van het rechtse Front National noemde Donald Trump een ‘vrij man’ en spoorde de Amerikanen meermaals aan om te stemmen voor ‘elk alternatief voor Hillary Clinton’. ‘Wat Amerikanen aanspreekt, is dat hij een man is die onafhankelijk is van Wall Street, van financiële lobby’s en zelfs van zijn eigen partij,’ zei Le Pen.

Ook Marine Le Pen durfde een vergelijking met de Republikeinse kandidaat aan. ‘We zijn hetzelfde omdat we geen onderdeel zijn van het establishment en het systeem en we niet afhankelijk zijn van iemands anders, noch iemands orders moeten opvolgen.’ Ook vader Jean-Marie Le Pen is een voorstander van Donald Trump als president.

Un éléphant, ça TRUMP, ça TRUMP, un éléphant ça TRUMP énormément… (l’éléphant est l’animal emblème du Parti Républicain) — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) July 20, 2016

Matteo Salvini

In april dit jaar had Trump een ontmoeting met deze extreemrechtse Italiaanse politicus in Philadelphia. Matteo Salvini is leider van de Lega Nord, de separatistische beweging in Italië. Na de ontmoeting gaf hij zijn volledige support aan Trump. Hij beweerde liever de ‘legaliteit en veiligheid’ van Trumps beleid te hebben, dan het desastreuze beleid van Barack Obama.

Salvini deed in het verleden onder meer zeer radicale uitspraken over Benito Mussolini die naar zijn mening ‘zeer goede dingen heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog’.