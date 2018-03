Over deze controversiële assistent van Clinton gaat FBI-onderzoek

De FBI heeft aangekondigd het onderzoek te heropenen naar de e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton. Dat onderzoek gaat echter niet over Clinton specifiek, maar over gevonden informatie over Huma Abedin, de controversiële assistent van Clinton.

In een ander onderzoek van de FBI, dat niets te maken heeft met het onderzoek naar Clinton, is informatie gevonden over de e-mail-zaak. Dat meldt directeur James Comey. Volgens weekblad Newsweek gaat het over het onderzoek naar voormalig Congreslid Anthony Weiner, de man van Huma Abedin, de trouwe assistent en ‘rechterhand’ van Clinton.

Gedeelde laptop

Weiner wordt ervan beschuldigd seksueel getoonzette berichten te hebben verstuurd naar een minderjarig meisje in North Carolina. Tijdens het onderzoek nam de FBI een laptop in beslag die Abedin en Weiner deelden.

Abedin zou tijdens Clintons termijn als minister van Buitenlandse Zaken vier e-mailaccounts gebruiken. Ze zou vanaf haar overheidsmail af en toe documenten sturen naar haar privéaccount (een Yahoo-adres) en een clintonemail.com-account. De reden was dat het technisch slecht geregeld was in overheidsgebouwen. Volgens een Newsweek-bron hadden veel ambtenaren daar moeite mee.

Op die manier zouden officiële documenten op de gedeelde computer zijn terechtgekomen. Als het zou gaan om vertrouwelijke documenten, zou het Abedin, als assistent van Clinton, een misdrijf hebben gepleegd. Daarom wil Comey er waarschijnlijk zo snel mogelijk achteraan: hij hield altijd vol dat het e-mail-schandaal voortkwam uit onhandigheid, niet uit misdrijven.

Abedin en Weiner

Clinton spreekt al jarenlang vol lof over Abedin. ‘Als ik een tweede dochter zou hebben, was het Huma geweest,’ sprak ze ooit trots over haar assistent. Abedin kwam al eerder in opspraak, door haar rol bij de Clinton Foundation, de controversiële stichting van de familie Clinton. Ze zou er voor hebben gezorgd dat de Bahreinse kroonprins Salman, en tevens donateur van maar liefst 32 miljoen dollar aan een tak van de Clinton Foundation, via die stichting snel een persoonlijke afspraak met Hillary kon regelen.

Clinton eist uitleg van FBI over nieuw e-mail-onderzoek

Ook Weiner is niet onomstreden: hij kwam eerder in het nieuws omdat hij foto’s van zijn geslachtsdeel via Twitter verstuurde naar vrouwen. Later doken er op internet ook volledige naaktfoto’s van de politicus op. Abedin was tijdens Weinergate net in verwachting van hun eerste kind toen het schandaal naar buiten werd gebracht. Het voorbeeld volgend van haar mentor Clinton, bleef zij na het schandaal bij haar man.

Het bleef echter niet bij ‘onschuldig’ overspel: Weiner zou maandenlang met een 15-jarig meisje hebben ge-sms’t, en ook haar seksueel getoonzette berichtten hebben gestuurd.