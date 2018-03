Justitie probeerde FBI-onthulling over Clintons e-mailschandaal te stoppen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft er alles aan gedaan om de FBI ervan te overtuigen de nieuwe informatie over het e-mailschandaal met Hillary Clinton niet naar buiten te brengen. De onthulling zou tegen ‘langlopend beleid’ ingaan.

Justitie onderhandelde de dag voordat de informatie naar buiten werd gebracht met FBI-directeur James Comey, schrijft The New York Times zondag.

Te kort voor verkiezingen

Justitie heeft het hem niet verboden om de brief te sturen, maar heeft er verder wel alles aan gedaan om hem ervan te overtuigen het niet te doen. Tevergeefs. Justitie wees naar beleid waarin staat dat dergelijke onthullingen zo kort voor de verkiezingen de uitslag kunnen beïnvloeden en daarom niet gewenst zijn.

Ook Clinton reageerde onthutst, en haalde uit naar Comey: ‘Het is best vreemd om zoiets vlak voor een verkiezing naar buiten te brengen, zonder achtergrondinformatie te geven. Het is niet alleen vreemd, het is ongehoord en diep verontrustend omdat kiezers recht hebben op de volledige feiten’. Volgens haar moet Comey ‘alle kaarten op tafel’ leggen.

Het feit dat Comey de onthulling toch heeft doorgezet onderstreept dat het hier om opmerkelijke informatie gaat. Vrijdag kondigde de FBI aan het onderzoek naar de mails van Clinton te heropenen. Een flinke tegenvaller voor Clinton, die voorloopt op haar rivaal in de peilingen. ‘In connectie met een andere zaak, kwam de FBI achter het bestaan van e-mails die belangrijk kunnen zijn in het onderzoek,’ zei Comey.

Connectie met Huma Abedein en Anthony Weiner

Het zou gaan om mails die per toeval werden aangetroffen op apparaten van Hillary’s assistent Huma Abedin en haar man, het beruchte oud-Congreslid Anthony Weiner. Er moet worden gekeken of die e-mails geheime informatie bevatten.

Extreem nalatig, en misschien toch strafbaar?

In juli besloot de FBI nog dat Clinton niet moest worden vervolgd voor het gebruik van haar privé-mail. Wel kwam de inlichtingendienst erachter dat de minister van Buitenlandse Zaken meer dan honderd mails met daarin geheime informatie verstuurde en ontving, iets wat ze zelf stellig ontkende.

Haar gedrag werd door de FBI getypeerd als ‘extreem nalatig’, maar dus niet strafbaar. Toch noemden Republikeinen het e-mailgedrag van Clinton schimmig en een reden waarom ze niet de volgende president zou moeten worden.