‘Laten we verkiezingen overslaan en mij tot winnaar uitroepen’

Met nog een kleine twee weken te gaan, staat Donald Trump er in de peilingen niet goed voor. Laten we de presidentsverkiezingen maar gewoon overslaan, en mij tot winnaar verklaren, suggereerde hij tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Ohio.

‘Ik zat net even te denken bij mezelf. We zouden verkiezingen moeten annuleren en de overwinning gewoon aan Trump geven,’ zei de Republikeinse presidentskandidaat.

Lichtvoetige uitspraken

‘Haar beleid is zo slecht. Jongens toch, hoeveel verschillen we wel niet van elkaar,’ zei hij verder over Hillary Clinton, zijn Democratische tegenstander. Volgens de Amerikaanse tv-zender CNN ging het om lichtvoetige, gekscherende uitspraken. Maar zijn nieuwe opmerkingen en verwijzing naar de verkiezingen sluiten wel aan bij het feit dat Trump de afgelopen tijd de stembusgang in twijfel heeft getrokken.

Hij denkt dat de uitslag van de verkiezingen al bij voorbaat vaststaat – doorgestoken kaart dus – en dat de verkiezingen daarom niet eerlijk zullen verlopen. Het establishment zou tegen hem samenspannen. In een interview met persbureau Reuters sneerde Trump eerder deze week nog naar Clinton over haar Syrië-beleid. ‘We moeten ons volledig richten op IS, niet op Syrië. Als we naar Clinton luisteren, eindigen we met een Derde Wereldoorlog.’

Samen met Michelle Obama

Clinton zelf verscheen donderdag voor het eerst samen met First Lady Michelle Obama tijdens de verkiezingscampagne. Bij een bijeenkomst in North Carolina spoorde Obama jonge mensen en vrouwen aan om te gaan stemmen. Clinton, die zelf ooit First Lady was, prees Obama voor het opkomen voor de rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd.

‘Ik zou willen dat ik dit niet hoefde te zeggen maar waardigheid en respect voor vrouwen is een belangrijk punt geworden in deze verkiezingen,’ verwees ze naar de uitlatingen over vrouwen van tegenstander Trump. De 69-jarige Democratische kandidaat probeert het de Amerikaanse kiezer nog meer in te wrijven: ‘The Donald’ heeft echt een vrouwenprobleem. Stem dus op mij.

‘Als Hillary dit niet wint, komt dat door ons’

Maar Obama noemde Trump niet bij naam toen ze sprak over het toekomstige presidentschap. ‘We willen een president die zijn baan serieus neemt en de temperament en volwassenheid heeft om het goed te doen.’ Ze weet wel wie daarvoor geschikt is. ‘Ik geloof met heel mijn hart dat Clinton die president zal zijn.’ De First Lady hekelde de pogingen van het kamp van Republikeins kandidaat Donald Trump om te doen voorkomen alsof de verkiezingen doorgestoken kaart zijn.

Ze zei dat presidentsverkiezingen altijd ‘op het scherpst van de snede’ worden beslist. ‘Als Hillary dit niet wint, komt dat door ons.’ Clinton gaat in de peilingen al weken aan de leiding, maar daarmee is het pleit nog niet beslecht. Trump biedt een alternatief aan teleurgestelde Democraten. Woedende kiezers kunnen hem alsnog aan een overwinning helpen.