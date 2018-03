Republikeinse kiezer gelooft Trump: Clinton wint door fraude

Met nog ruim twee weken voor de boeg heeft het er alle schijn van dat Hillary Clinton aan het langste eind zal trekken. Dat wijzen de peilingen althans uit. Als zij inderdaad wint, zegt Trump, komt dat door verkiezingsfraude. Kiezers van de Republikeinse partij geloven die bewering.

Tijdens het derde presidentiële debat in Las Vegas deze week liet Donald Trump in het midden of hij de overwinning van zijn rivaal Hillary Clinton wel zou accepteren. Consequent spreekt de vastgoedmagnaat over verkiezingen die niet eerlijk zouden verlopen. ‘De media zijn zo oneerlijk en corrupt. En er zijn ook nog eens miljoenen Amerikanen die onterecht zijn ingeschreven.’ De Republikeinse aanhang lijkt Trumps bewering als zoete koek te slikken.

Republikeinen maken zich meer zorgen

Uit een peiling van Reuters/Ipsos blijkt dat slechts de helft van de kiezers van de partij Clinton zou accepteren als president, mocht zij de race naar het Witte Huis winnend afsluiten op 8 november. Liefst 70 procent denkt dat die zege tot stand komt door een onwettige stembusgang en fraude tijdens het kiezen. En bijna acht op de tien Republikeinse kiezers denkt dat er wel eens iets mis kan gaan tijdens het tellen van de stemmen. Ook onder Democraten zijn er grote zorgen over het eerlijke verloop van de presidentsverkiezingen, maar niet zo wijdverbreid als in Trumps partij.

Volgens Lonna Atkeson, een Amerikaanse professor die onder meer kiezersgedrag onderzoekt, heeft het te maken met het feit dat Republikeinen toch al bezorgder zijn over een heleboel dingen – in elk geval meer dan bij de Democraten. Tegen persbureau Reuters zegt ze dat de resultaten niet vrolijk stemmen. ‘Het is een ding om geen vertrouwen te hebben in de overheid, maar het is een ander verhaal als ook nog eens de verkiezingen zelf in twijfel worden getrokken. Dan kom je aan de wortels van de democratie.’

Trump zwakt het allemaal wat af

Overigens heeft Trump zijn veelbesproken standpunt in het debat met Clinton inmiddels wat afgezwakt. Als hij verliest en het resultaat ‘twijfelachtig’ vindt, wil hij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen, zei hij donderdag nog. Een dag later krabbelde hij terug: ‘Winnen, verliezen of gelijkspelen, ik ben blij met alles wat ik aan deze race heb gegeven.’ Ik heb nergens spijt van, zei hij tijdens een bijeenkomst in Fletcher, North Carolina.

Wel zei hij er bijna zeker van te zijn dat hij de overwinning zal claimen bij de verkiezingen op 8 november. Hij riep zijn aanhangers opnieuw op om naar de stembus te gaan. ‘Thuisblijvers kunnen we ons niet veroorloven.’