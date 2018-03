Trump voorspelt: ‘Clinton veroorzaakt Derde Wereldoorlog’

Ook op de verjaardag van Hillary Clinton (69) neemt Donald Trump geen gas terug. Als Clintons plannen voor Syrië werkelijkheid worden, kan zomaar een nieuwe wereldoorlog uitbreken, betoogt de Republikein.

In een interview met persbureau Reuters over buitenlands beleid zegt de 70-jarige Trump dat de voorstellen van Clinton over Syrië desastreus zouden uitpakken. ‘We moeten ons volledig richten op IS, niet op Syrië. Als we naar Clinton luisteren, eindigen we met een Derde Wereldoorlog.’

Wil je een oorlog met nucleaire macht?

Clinton heeft meermaals voorgesteld om no-fly zones in te stellen boven Syrië, waar de Amerikanen en Russen nu nog beiden luchtaanvallen uitvoeren, maar met andere motieven. De Amerikanen willen af van IS én Assad, de Russen steunen de Syrische leider. De no-fly zones zouden voor alle strijdende partijen moeten gelden.

Volgens Trump zou Clintons plan er onvermijdelijk voor zorgen dat Amerika in een oorlog verwikkeld raakt met Rusland en Iran. ‘En Rusland is een nucleaire macht waarvan de kernwapens werken, in plaats van dat ze er enkel over praten,’ aldus Trump.

Militaire leiders zetten ook vraagtekens bij plan Clinton

De uitspraken van Trump over een nieuwe wereldoorlog zijn ongekend, maar zijn claim dat oorlog kan uitbreken met Rusland, komt niet uit het niets. Tijdens een recente hoorzitting van het Amerikaanse Congres waarschuwde Joseph Dunford, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, dat een no-fly zone momenteel niet haalbaar is.

Derk Jan Eppink deze week in Elsevier: Woedende kiezers kunnen Trump naar overwinning helpen

‘Als we controle willen uitoefenen over het hele Syrische luchtruim zou dat betekenen dat we een oorlog moeten starten, tegen Syrië en Rusland,’ zei Dunford.

Onderhandelen met Poetin de boeman

Clinton houdt vol dat haar plan voor Syrië – dat tevens bestaat uit het creëren van veilige zones op de grond – juist ‘levens zal sparen’. Tijdens het derde debat gaf ze toe dat een no-fly zone niet zomaar kan worden ingesteld en dat er eerst goede onderhandelingen moeten worden gevoerd met onder meer Rusland.

Trump trekt dat in het interview in twijfel: ‘Hoe wil ze gaan onderhandelen met de man die ze wegzet als door-en-door kwaadaardig?’ Overigens wil de Republikeinse presidentskandidaat niet praten over zijn eigen plannen om IS te bestrijden: de vijand moet niet slimmer worden gemaakt dan nodig, zo stelt hij.