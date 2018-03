Video: Clinton en Trump wagen zich aan humoristische ‘roast’

De presidentiële debatten mogen dan achter de rug zijn, Hillary Clinton en Donald Trump kregen nog een kans om elkaar vliegen af te vangen op donderdagavond. Tijdens een liefdadigheidsdiner hielden beide kandidaten een humoristische toespraak, en spaarden elkaar niet.

Zo goedlachs waren de presidentskandidaten nog nooit in elkaars bijzijn. Tijdens het Al Smith-diner, georganiseerd door de Alfred E Smith Memorial Foundation, die geld inzamelt voor katholieke stichtingen, stonden Clinton en Trump ieder vijftien minuten voor een zaal vol deftig geklede gasten.

Zelfs Trump heeft zelfspot

Trump begon zijn monoloog met een grap over de grootte van zijn handen en hij waagde zich zelfs aan zelfspot: ‘Dus Michelle Obama houdt een toespraak. Iedereen is laaiend enthousiast. Vervolgens houdt mijn vrouw Melania dezelfde toespraak, en iedereen valt haar aan!’

De Republikein haalde ook uit naar Clintons toespraken op Wall Street, waaruit blijkt dat het economische beleid van Clinton rechtser en kapitalistischer is dan ze beweert tijdens de campagne. ‘Hillary is ervan overtuigd dat ze het volk moet misleiden door a te zeggen in het openbaar en b te doen in het geheim. Daarom is ze nu ook hier, en doet ze alsof ze katholieken niet haat.’

De sneer kwam hem op luid boegeroep vanuit het publiek te staan. ‘Ik weet niet op wie ze boos zijn, Hillary. Of jou, of op mij?’ Hij kreeg wel het katholieke publiek op zijn hand toen hij zei: ‘Ik wil iets belangrijks bespreken, namelijk het biechten. Of, zoals Hillary het noemt, het weekend van 4 juli met FBI-baas James Comey.’

Het paard van Poetin

Clinton, die zelf toegaf dat ze niet bepaald bekendstaat om haar gevoel voor humor, nam niet alleen Trump, maar ook zichzelf op de hak. ‘Ik weet dat de kardinaal had gezegd dat hij ons allebei wilde uitnodigen. Hij zegt: “Als ik alleen maar met heiligen zou dineren, eet ik altijd in mijn eentje.” Maar na drie debatten met Trump mag ik hopelijk ook wel als zo goed als heilig worden beschouwd.’

‘Men denkt dat ik alleen maar zeg wat mensen willen horen. Vanavond is dat ook het geval. En dit is wat jullie willen horen: deze verkiezing is echt, écht bijna over.’ Clinton kaatste ook terug na de uitspraken van Trump over haar gezondheid. ‘Donald is wel echt zo gezond als een paard. En dan wel het paard waar Poetin altijd op rijdt.’