Clinton reageert eindelijk op nederlaag: Trump voordeel van twijfel geven

Iets minder dan twaalf uur na haar historische nederlaag laat Hillary Clinton eindelijk van zich horen. Ze houdt in New York haar eerste speech sinds de overwinning van haar voormalige rivaal Donald Trump.

De Democratische leider Nancy Pelosi twitterde voorafgaand aan de speech haar verklaring: ‘Miljoenen mensen zijn trots op het kandidaatschap en het leiderschap van Hillary Clinton. We zijn geïnspireerd door haar, bedanken haar en weten dat ze nog altijd een magnifieke kracht in ons land zal blijven’.

Hoewel Clinton de verkiezingen op kiesmannen heeft verloren, heeft ze waarschijnlijk wel de popular vote – het absolute totaalaantal stemmen – gewonnen.

Urenlang uitgesteld

Na de overwinning van Trump was Hillary urenlang nergens te bekennen. Het campagneteam van Trump liet wel weten dat de twee in de nacht van dinsdag op woensdag met elkaar belden – een ‘geweldig gesprek!’ – maar een publiekelijk optreden maakte ze niet.

Tot woensdagmiddag. Ook daar liet ze op zich wachten: haar speech werd tot twee keer toe een uur uitgesteld.

Ten overstaan van haar zichtbaar emotionele aanhangers en staff speecht zij samen met haar voormalige running mate Tim Kaine in het New Yorker hotel in de gelijknamige stad. Kaine sprak voordat Hillary het podium betrad.

Kaine is naar eigen zeggen trots op haar en noemt haar een ‘geschiedenismaker’, verwijzend naar haar lange CV. Hij bedankt ook zijn team en zegt dat Hillary zeker geschiedenis had kunnen schrijven, was zij verkozen tot president.

Hillary biedt hulp aan Trump aan

Als Hillary Clinton opkomt, oogt ze onaangedaan. Na het publiek herhaaldelijk te bedanken begint ze haar speech. Naar eigen zeggen hoopt ze dat Trump een goede president wordt, maar is dit natuurlijk niet de uitkomst waar ze op had gehoopt. Het deel van haar speech dat aan Trump is toegewijd is heel kort.

Ze spreekt haar aanhangers en kiezers toe: ‘Ik weet hoe teleurgesteld jullie zijn. Dat ben ik ook. Dit is pijnlijk, en dat zal ook lang nog zo blijven.’ Maar, benadrukt ze: ‘We zijn hem het voordeel van de twijfel verschuldigd’. Net als Pelosi, pleit ze voor een ‘vredige machtsoverdracht’. Ze zegt haar hulp aan Trump te hebben aangeboden.

Clinton verwijst verschillende keren naar de Bijbel, en sluit haar speech af met een pleidooi voor vrouwen. ‘Ik weet dat we dat hoogste en dikste glazen plafond nog altijd niet hebben opgebroken, maar iemand zal dat ooit wel doen. En dat is waarschijnlijk eerder dan jullie denken. Aan alle meisjes wereldwijd: laat je nooit overtuigen dat waar je voor strijdt het niet waard is’.

Na Clinton hield ook de huidige president Barack Obama een toespraak. ‘Word niet cynisch,’ was zijn boodschap. Ook hij benadrukt dat Trump gesteund moet worden, nu hij toch echt tot president is verkozen. ‘Als een front’ staan beide kandidaten nu achter hem.