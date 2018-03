Hoe won Trump? Clinton legt schuld niet bij zichzelf

Verliezen van Donald Trump was een enorme teleurstelling, geeft Hillary Clinton toe. Bij haar zoektocht naar redenen voor het verlies komt ze niet bij zichzelf uit, maar wijst ze naar FBI-directeur James Comey.

De traditionele ‘oktoberverrassing’ kwam deze verkiezingsrace in de vorm van een brief van Comey, waarin hij aankondigde het onderzoek naar Clintons gebruik van een privé-mailserver te heropenen na de vondst van nieuwe e-mails op apparaten van oud-congreslid Anthony Weiner. Een ongekende zet, zo’n twee weken voor de verkiezingen.

‘Ongefundeerde informatie’ bracht Trump-kiezers op de been

Clinton wijt haar verlies deels aan de acties van de FBI. ‘We hadden na het derde debat de wind in de rug,’ vertelde Clinton zaterdagavond aan donateurs. ‘Toen kwam Comey’s brief, die ongefundeerde informatie de wereld in bracht. We zagen onze getallen (in de peilingen, red.) dalen en moesten hard werken om ons voordeel weer terug te pakken.’

Overmoedig

Het Clinton-kamp had zoveel vertrouwen in een goede afloop dat op dinsdagochtend, election day, de champagneflessen al opengingen, meldt The New York Times. Ze baseerden hun vertrouwen op interne peilingen, die er echter vanuit gingen dat veel meer jonge, zwarte en latino kiezers naar de stembus zouden komen dan uiteindelijk het geval was.

Acht dagen later concludeerde de FBI dat er in de mails geen belastende informatie werd gevonden. Juist die mededeling zou volgens Clinton dodelijk zijn geweest. Trump voerde de aanvallen over een ‘oneerlijk systeem’ verder op, waardoor zijn eigen aanhangers in groten getale naar de stembus gingen.

Clinton verloor stem van blanke arbeidersklasse van Trump

De peilingen lieten tot de allerlaatste dag zien dat Clinton aan de leiding ging, zowel landelijk als in veel swing states. Maar op verkiezingsdag bleek alles anders en won Trump de meeste kiesmannen. Clinton kreeg ruim vier miljoen minder stemmen dan Obama vier jaar geleden, terwijl Trump iets minder stemmen ontving dan de Republikeinse uitdager in 2012, Mitt Romney. Toch was het genoeg voor de overwinning.

Clinton zei in het gesprek met donateurs dat haar ‘hart is gebroken’. ‘Ik ga niet doen alsof dat niet zo is.’ Ze bracht geen andere factoren naar voren die een rol speelden bij het verlies, zoals het feit dat de Amerikaanse arbeidersklasse voor een belangrijk deel wegliep bij de Democraten. Trump kon winnen in overwegend Democratische staten als Wisconsin en Pennsylvania omdat hij relatief veel meer stemmen won onder lager opgeleide, blanke kiezers dan bijvoorbeeld Romney.

‘Bill stond niet altijd achter campagnestrategie’

In Wisconsin voerde Clinton niet eens campagne, tot verbazing van haar eigen man, Bill Clinton. Zo schrijft Politico dat de voormalig president maandenlang openlijk vroeg aan de campagneleiders waarom er zo weinig moeite werd gedaan om de ‘boze, blanke’ stem te winnen in het hartland van Amerika.

Volgens Amerikaanse media reageerden een aantal donateurs geprikkeld op de uitspraken van Hillary. Een van hen, Jim Manley, wees erop dat de hele FBI-kwestie nooit was opgekomen, als Clinton was geadviseerd om geen privé-mailserver op te zetten. ‘Er is een speciale plek in de hel voor het personeel dat die beslissing goedkeurde,’ schreef hij op sociale media.