Het is officieel: Trump is president Amerika

Het is echt gebeurd: de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump (70) is verkozen tot de volgende president van Amerika, als opvolger van Barack Obama. Hillary Clinton (69) heeft het nakijken.

De peilingen zaten ernaast, en flink ook. Vrijwel alle peilers gaven de Democratische kandidaat Clinton gedurende vrijwel de hele campagne – en tot het einde – een voorsprong.

Trump won een reeks swing states

Maar toen de Amerikanen dinsdag naar de stembus gingen, bleek dat Trump veel meer kiezers naar de stembus wist te trekken dan iedereen had verwacht. Zijn pad naar een overwinning was niet gemakkelijk: de Republikein moest een reeks swing states winnen, en deed dat ook.

Verrassend won hij in Wisconsin en Michigan – normaliter democratische staten – en pakte ook de overwinning in Florida, Iowa en Ohio. Wie in de laatstgenoemde staat zegeviert, wordt, zo leert de geschiedenis, veelal de president. En zo geschiedde. Toch komt de verkiezing van Trump niet uit het niets.

Ook Brexit was niet voorzien

Zelf refereerde de vastgoedmagnaat de afgelopen maanden al veelvuldig naar de Brexit-stem in het Verenigd Koninkrijk. Ook die keuze was in de peilingen voorafgaand aan het Britse referendum niet voorzien.

Zoals verwacht kreeg Clinton de meeste stemmen van minderheden, maar Trump won tweederde van de laagopgeleide blanke Amerikanen. Hoogopgeleide blanke kiezers waren ongeveer gelijk verdeeld over de twee kandidaten. Ook na zijn controversiële uitspraken over vrouwen, kreeg hij de meerderheid van blanke vrouwen achter zich.