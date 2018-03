Clinton zet sterren in bij eindsprint, Trump heeft ‘Jay Z niet nodig’

In de peilingen zit het Hillary Clinton tegen, in de laatste dagen voor de verkiezingen. De steun van een reeks bekende Amerikaanse politici en muzikanten moet Clinton over de eindstreep helpen.

Stond Clinton luttele weken geleden nog bijna tien procentpunten voor op haar tegenstrever Donald Trump, die voorsprong is nu zo goed als verdwenen. Ook in de doorslaggevende swing states is er steeds meer steun voor Trump: in Florida, North Carolina en Michigan lijkt de dynamiek in het voordeel te zijn van de Republikein.

Beide kandidaten vliegen tot en met dinsdag van hot naar her, om de laatste zwevende kiezer nog over te halen. Clinton maakt daarbij gebruik van een waar leger aan bekende politieke vrienden. En het zijn niet de minste: president Barack Obama, vicepresident Joe Biden, senator Bernie Sanders en Bill Clinton zetten zich door het hele land in voor de Democratische kandidaat.

Star power om kiezers te trekken

Maar in de eindsprint gebruikt Clinton ook de steun van veel filmsterren en muzikanten, in een poging jonge kiezers te bereiken. Zo stond ze afgelopen week zij aan zij met Adele en gaan dit weekend Katy Perry, Pharell, Stevie Wonder, Cher en Jon Bon Jovi de hort op voor de 69-jarige Clinton. ‘Om kiezers te enthousiasmeren en ze nieuwe energie te geven,’ aldus een campagnemedewerker van Clinton in The New York Times.

Vrijdag verscheen Clinton in Cleveland, Ohio op het podium met Beyoncé en haar man Jay Z. ‘Ik wil dat mijn dochter opgroeit in een land dat geleid wordt door een vrouw, wetende dat haar mogelijkheden onbeperkt zijn,’ zei Beyoncé. Jay Z richtte zich op Trump: ‘Die andere kerel kan mijn president niet worden. Wie ons verdeelt, verzwakt ons.’

.@HillaryClinton with JAY Z and Beyonce in Cleveland before the concert. pic.twitter.com/aXU2AIrfdk — Doug Mills (@dougmillsnyt) November 5, 2016

Trump heeft steun van sterren ‘niet nodig’

Trump verdeelt de swing states op zijn beurt met zijn kinderen en de Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap, Mike Pence. Ze bezoeken Florida, North Carolina, Michigan, New Hampshire, Ohio en Pennsylvania.

Weinig sterren dus, maar die heeft de Republikein ook niet nodig, zo grapte hij tijdens een evenement in Pennsylvania. ‘Ik hoefde Jennifer Lopez of Jay Z niet mee te nemen, de enige manier waarop Clinton mensen trekt. Ik ben hier gewoon in mijn eentje, zelfs zonder gitaar of piano.’