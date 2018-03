Wat wil Trump precies met miljoenen illegalen?

Donald Trump gaf zondagavond zijn eerste tv-interview als de nieuw verkozen president van de Verenigde Staten. Daarin ging hij onder meer in op het uitzetten van illegalen en de bouw van een muur langs de grens met Mexico.

Trump wil, zodra hij als president is aangetreden, immigranten zonder papieren het land uitzetten. Het gaat om twee tot drie miljoen mensen, zo zei hij zondag in een interview met het CBS-programma 60 Minutes.

Belangrijke punten uit campagne

‘Wat we gaan doen, is de mensen die crimineel zijn of een crimineel verleden hebben, de bendeleden en de drugshandelaren, het land uitzetten of achter slot en grendel plaatsen. Ze gaan eruit. Ze zijn hier illegaal,’ aldus de aankomende Republikeinse president. De aanpak van illegale immigranten was een van de speerpunten van zijn campagne.

Nadat de grenzen zijn beveiligd, gaan de immigratie-autoriteiten direct aan het werk om te bepalen wat er met de aanwezige immigranten zonder papieren in de Verenigde Staten moet gebeuren. Maar voor alles, dat is erg belangrijk, moeten de grenzen van Amerika worden bewaakt, zei Trump. Op de vraag of hij daadwerkelijk een muur aan de grens met Mexico laat optrekken, ook een zeer belangrijk punt uit zijn verkiezingscampagne, antwoordde Trump: ‘ja’.

Trump liet zich ook uit over campagne

Maar volgens hem kan er ook sprake zijn van deels een muur, deels een hekwerk. De gekozen president zei tijdens zijn campagne dat de Mexicanen de muur zelf zullen moeten bekostigen, maar de autoriteiten aldaar hebben laten weten dat het niet zal meebetalen aan de bouw van een dergelijke constructie die migranten moet tegenhouden. In het interview met CBS zei Trump eveneens dat hij de wetgeving die het homohuwelijk mogelijk maakt, niet overboord wil gooien. Het presidentiële salaris waar hij recht op heeft, zo’n 400.000 dollar, laat hij schieten.

De miljardair zal in plaats daarvan het symbolische bedrag van 1 dollar in ontvangst nemen. Ook liet hij zich uit over de campagne. Ik ben daar ‘erg trots’ op, zei hij, al had het wat hem betreft wel allemaal iets ‘zachter, vriendelijker’ mogen zijn. Trump is er daarnaast nog altijd niet over uit of hij de verslagen Hillary Clinton gaat vervolgen. Hij denkt nog na over een speciale aanklager die onderzoek doet naar Clintons e-mailschandaal. Op 20 januari zal Trump zijn intrek nemen in het Witte Huis, als opvolger van de huidige president Barack Obama.