Paniek bij speech Trump: ‘Hield alleen maar protestbord omhoog’

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is zaterdag (lokale tijd) van het podium gehaald door beveiligers, tijdens een campagnetoespraak in Reno, Nevada. Dat gebeurde toen iemand in het publiek ‘vuurwapen’ riep.

Op beelden is te zien hoe Trump een poos naar het publiek staarde, waarna de agenten van de Secret Service hem beetpakten en meevoerden.

Loos alarm

Andere agenten grepen een man die vooraan stond tijdens de toespraak. De politie nam hem later mee. Een wapen werd niet aangetroffen, en dus bleek het loos alarm te zijn. Trump beklom daarom al weer snel het podium. ‘Niemand zei dat het makkelijk zou worden voor ons,’ zei hij.

‘Maar we zullen nooit worden tegengehouden.’ Daarna bedankte hij de geheime dienst, de Secret Service. ‘Zij krijgen nooit genoeg waardering voor wat ze doen. Wauw, ik zag wat jullie deden, jullie waren ongelofelijk. Niemand valt onze mensen lastig.’

De man die de tumult op zijn geweten heeft, is zich van geen kwaad bewust. Tegen de Britse krant The Guardian zegt de 33-jarige Austyn Crites – een zelfverklaard Republikein uit Reno – dat hij alleen maar wilde demonstreren tegen Trump. ‘Ik hield alleen maar een protestbord omhoog. Toen werd ik plotseling geslagen, geschopt, en tegen de grond gewerkt.’ Hij zegt te hebben gevreesd voor zijn leven toen de menigte bovenop hem dook. Crites zegt ook niet te hebben geschreeuwd. Zijn protest gebeurde ‘in stilte’.

Leger aan politieke vrienden

Trump, voert net als zijn Democratische rivaal Hillary Clinton, vooral in de swing states campagne om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Beide kandidaten vliegen tot en met dinsdag van hot naar her, om de laatste zwevende kiezer nog over te halen. Clinton maakt daarbij gebruik van een waar leger aan bekende politieke vrienden. De Amerikaanse president Barack Obama bijvoorbeeld, maar ook popsterren als Jay-Z en Beyoncé.

Clinton zet sterren in bij eindsprint, Trump heeft die naar eigen zeggen helemaal niet nodig. Meer >

Nevada is een van de staten waar het verschil klein is. Stond Clinton luttele weken geleden nog bijna tien procentpunten voor op haar tegenstrever Trump, die voorsprong is nu zo goed als verdwenen. Ook in de doorslaggevende swing states is er steeds meer steun voor Trump, bijvoorbeeld in Florida, North Carolina en Michigan. Op 8 november gaan de Amerikanen naar de stembus.