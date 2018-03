Hier wachten Trump en Clinton de verkiezingsuitslag af

Voor het eerst sinds 1944 komen beide presidentskandidaten uit de staat New York. Hoewel de race daar al gelopen is (Hillary Clinton is zo goed als zeker van winst), is zowel de Democratische kandidaat als haar rivaal Donald Trump in New York op dinsdagavond.

Het wordt al ironisch genoemd dat beide kandidaten, die altijd beloven het ‘hart van Amerika’ te willen vertegenwoordigen, in het meest ‘on-Amerikaanse’ gebied van Amerika zitten.

Veiligheid

In New York worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten in de stad zijn voorbereid op onrust, volgens de Daily Mail onder meer omdat zeker eenvijfde van de Trump-stemmers niet bereid is de uitslag te accepteren als Clinton wint. Dat blijkt uit een peiling van ABC News/Washington Post.

Clinton is op de avond van de verkiezingen in het Jacob K. Javits Convention Center, dichtbij de rivier de Hudson. Het podium dat wordt opgebouwd in het indrukwekkende gebouw heeft de vorm van Amerika, maar tot nu toe heeft iedereen het over het enorme en ‘symbolische’ glazen plafond. Haar feest wordt de ‘Hillary for America Election Night Event’ genoemd, en het gebouw wordt nu al volgehangen met Amerikaanse vlaggen.

Het campagneteam van Clinton had een vuurwerkshow geboekt voor half tien ’s avonds, uren voordat de uitslag zeker is. Op het laatste moment is het vuurwerkspektakel afgezegd.

Een paar straten van elkaar verwijderd

Trump en Clinton vieren de verkiezingsavond zeer dicht bij elkaar: ongeveer een halfuur lopen van het conventiegebouw van Clinton, zullen de supporters van Trump verzamelen in het New York Hilton Midtown, aan de Avenue of Americas. Het bedrijf achter de wereldberoemde Hilton-hotels beweert dat sinds de verkiezing van John F. Kennedy, elke vier jaar de president in een Hilton-hotel de overwinning viert.

The hilton midtown getting ready to host @realDonaldTrump for election night event. pic.twitter.com/ud9KjyVN4j — Kevin McAleese (@DC_mcaleese) November 8, 2016

Waar Clinton de uitslag in een groot gebouw afwacht, heeft Trump een ‘relatief kleinschalig feestje’ georganiseerd voor familie, vrienden en supporters. Vanaf één uur ’s nachts Eastern Time, zeven uur ’s ochtends onze tijd, kan het feest zeker losbarsten: dan gaan de stembureaus in Alaska dicht, maar tegen die tijd is waarschijnlijk al bekend wie de nieuwe president van Amerika wordt.