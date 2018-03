Farage zorgt met Trump voor beroering in Brits kabinet

Beging de Britse premier Theresa May een blunder van jewelste door Nigel Farage af te doen als ‘irrelevant’? Volgens een aantal ministers in haar kabinet wel – zij vinden dat Farage moet worden gekoesterd vanwege zijn innige banden met Donald Trump.

De ex-leider van UKIP – en in die hoedanigheid een van de aanjagers van een Brexit – heeft namelijk goed contact met de gekozen Amerikaanse president.

Steun voor Trumps campagne

Farage is tot dusver ook de enige Britse politicus die de hand schudde van Trump, om hem te feliciteren met zijn uitverkiezing. Hij wordt beloond voor zijn steun tijdens Trumps campagne. Zo stonden de twee politici samen op het podium, en zei de toenmalige Republikeinse presidentskandidaat dat hij is geïnspireerd door het Britse referendum.

Op beelden is te zien hoe Farage dit weekeinde de weelderige Trump Tower in New York inliep en er een onderonsje had met de vastgoedmagnaat. ‘Een grote eer om hem te ontmoeten,’ sprak Farage. ‘Hij was relaxed en zat vol goede ideeën. Ik ben er zeker van dat hij een goede president wordt.’

The British government needs to mend fences to improve US-UK relations – I can help. https://t.co/1k78tf7oFK — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 14 november 2016

Theresa May maakte 'een fout'

Het innige contact tussen hem en Trump biedt mogelijkheden voor de Britten - wellicht zelfs een voorsprong. Volgens de Britse krant The Telegraph zijn er dan ook wel wat ministers die met de ex-UKIP-leider willen spreken, om zo toegang te hebben tot Trump en zijn vertrouwelingen. Maar premier Theresa May heeft daar geen zin in. Sterker, ze zou Farage hebben weggezet als 'irrelevant' en ministers hebben verboden contact met hem te leggen. Een fout, vinden de opstandige bewindslieden. 'We moeten een of andere dialoog aangaan.'

Er is zelfs een bron binnen het kabinet die zegt dat May en haar team geen plan op tafel hadden liggen - mocht Trump president worden. Ze zouden er spoorslags vanuit zijn gegaan dat Hillary Clinton tot de opvolger van Barack Obama zou worden gekozen. Volgens Farage zou Trump hebben geklaagd over de 'negatieve' opmerkingen over hem uit Downing Street 10 - de ambtswoning van...Theresa May. Ze vond dat Trumps uitlatingen tijdens de harde campagne 'voor verdeeldheid' zorgen.