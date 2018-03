Juncker laatdunkend over Trump: ‘Hij denkt dat België een dorp is’

Jean-Claude Juncker is bang dat de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten zorgen voor een verslechtering van de relaties met de EU. ‘Als ik het goed begrijp, denkt hij dat België een soort dorp is op ons continent.’

De voorzitter van de Europese Commissie was vrijdag uitgesproken tegenover een groep studenten uit Luxemburg – het land waar hij vandaan komt. ‘We moeten de nieuw gekozen president leren wat Europa is en hoe het werkt.’

Juncker heeft weinig vertrouwen in Amerika

Hij vroeg zijn gehoor retorisch of ze zijn eerlijke mening wilden horen. Welnu, zei Juncker, ‘ik denk dat we twee jaar verspillen terwijl meneer Trump de wereld rondreist die hij helemaal niet kent.’ De Luxemburger heeft sowieso weinig fiducie in de Amerikanen. ‘Over het algemeen hebben de Verenigde Staten maar weinig aandacht voor Europa.’

Binnen de EU-instituties wordt met argusogen gekeken naar de komende president Trump. Immers, hij gaf er blijk van de Russische president Vladimir Poetin wel te zien zitten – en laat dat nu juist de man zijn met wie de EU-leiders in de clinch liggen. Ook lijkt Trump een meer isolationistische politiek te willen voeren. De president-elect liet 24 uur na zijn – voor velen verrassende – overwinning de EU links liggen.

Hij belde wel met Ierland en Groot-Brittannië, maar verder vooral landen erbuiten. Turkije, Mexico, Egypte en Japan bijvoorbeeld. Inmiddels heeft Trump gesproken met de Franse president François Hollande, die zich gisteren nog fel uitliet over de opvolger van Barack Obama. ‘De wereld gaat een periode van onzekerheid tegemoet,’ aldus Hollande.

Veel wereldleiders hebben de gekozen president Donald Trump inmiddels gefeliciteerd met zijn zege. Of iedereen er blij mee is, is de vraag. Maar er is in elk geval een staatshoofd die zijn geluk niet op kan. Lees meer >





Pence benoemt tot voorzitter overgangsteam

Trump heeft aankomend vicepresident Mike Pence de leiding gegeven over het team dat na zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezing de machtsoverdracht in Washington moet voorbereiden, schrijft The New York Times. De afgelopen maanden had Chris Christie de leiding, de gouverneur van New Jersey. De verrassende overwinning van Trump maakt dat nu vaart moet worden gemaakt.

Met zijn ervaring en netwerk in Washington zou Pence beter voor die taak geschikt zijn, aldus ingewijden tegen de krant. Een uitvoerend comité met daarin leden van het Congres zal Pence assisteren. Christie wordt wel een van de vicevoorzitters van het overgangsteam, samen met oud-burgemeester van New York Rudolph Giuliani en luitenant-generaal b.d. Michael Flynn – een paar van Trumps intiemste vertrouwelingen.