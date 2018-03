Tijdperk Trump: deze ministers heeft hij op het oog

Nu Donald Trump is verkozen tot president, moet de zakenman een kabinet samenstellen. Naar verwachting wordt het een mix van outsiders en traditionele Republikeinen, die Trump allen tot het einde hebben gesteund.

Echt veel vrienden heeft Trump niet meer in de politieke arena, na een campagne waarin hij Democraten én Republikeinen verbaal aanviel. Binnen zijn eigen partij kreeg hij het onder meer aan de stok met prominenten als Mitt Romney en de Bush-familie.

Maar voor degenen die de vastgoedmagnaat wel bereid waren te steunen, liggen naar alle waarschijnlijkheid mooie baankansen. Loyaliteit is alles voor Trump, merkte biograaf Michael D’Antonio. Trump, die donderdag op bezoek gaat bij president Obama om te praten over de machtsoverdracht, heeft dan ook al een shortlist voor zijn nog te vormen kabinet, schrijft Foreign Policy.

Gingrich genoemd voor Buitenlandse Zaken

Voor de post van minister van Buitenlandse Zaken zingen een aantal namen rond: zo zou de 73-jarige Newt Gingrich een goede kans maken. De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden maakte vooral naam als luis in de pels van president Bill Clinton.

Een andere potentiële kandidaat is de alom gerespecteerde senator uit Tennessee Bob Corker, die echter een fel criticus is van het Rusland van Vladimir Poetin. Ook de voormalige ambassadeur bij de Verenigde Naties John Bolton wordt genoemd.

Banen voor politieke vrienden

Trump maakte eerder al zijn topkandidaat voor het ministerie van Financiën bekend: bankier en zakenman Steven Mnuchin, die de financiële man achter de Trump-campagne was. Nadelig is dat Mnuchin een typische Wall Street insider is, waartegen Trump zich juist keerde tijdens de campagne.

Ook voor andere vrienden zouden plekken zijn weggelegd. Chris Christie – afgelopen week nog in de problemen door een uitspraak in de zaak rond Bridgegate – zou de minister van Handel kunnen worden, terwijl de voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani wordt genoemd als minister van Justitie.

Carson naar onderwijs?

Senator uit Alabama Jeff Sessions is kandidaat voor het ministerschap van Defensie en ook zijn eerdere tegenstander Ben Carson maakt kans op een ministerschap. Volgens persbureau Reuters zou zijn oog zijn gevallen op het ministerie van Onderwijs.

In zijn overwinningsspeech prees Trump bovenstaande politici al uitgebreid. Het zijn simpelweg de ‘slimste’, ‘beste’ en ‘sterkste’ mensen, aldus de Republikein. Wellicht zitten zij binnenkort, net als Trump, in het Witte Huis.