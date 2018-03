Wil Trump acht jaar Obama wel terugdraaien?

Een presidentschap van Hillary Clinton zou een voortzetting van Obama’s beleid betekenen, Donald Trump zei juist veel van wat er de afgelopen acht jaar is veranderd, te willen terugdraaien. Toch zijn er ook overeenkomsten tussen de plannen van president Obama en president Trump.

Het was een feestavond voor de Republikeinse partij. Trump won niet alleen het presidentschap, ook de macht in het Congres, zowel Huis van Afgevaardigden als de Senaat, blijft in handen van de Republikeinen. Het geeft Trump – zolang hij zijn eigen partij achter zich heeft – tenminste twee jaar een mandaat om zijn plannen uit te voeren: een groot deel daarvan bestaat uit het terugdraaien van Obama’s beleid.

Obamacare terugdraaien

Het systeem van verplichte zorgverzekering terugdraaien is eigenlijk vrij simpel. Het Republikeinse Huis van Afgevaardigden maakte al wetsvoorstellen waarin een einde werd gemaakt aan de overheidsfinanciering van Obamacare. President Obama sprak zijn veto uit over die wetten, maar Trump kan straks simpelweg zijn handtekening zetten. Hij heeft beloofd met een nieuw systeem te komen, maar details daarvan ontbreken nog.

Onzekerheid over internationale verdragen

Het lukte Obama niet om de voorwaarden van handelsverdrag TTIP overeen te komen met de Europese Unie. Met president Trump, fel tegenstander van verdragen omdat ze volgens hem slecht zijn voor de werkgelegenheid in Amerika, nemen de kansen op TTIP verder af. Het einde dreigt ook voor TPP, de variant voor 12 landen in de Pacific Rim.

En dan is er de Irandeal, waar vooral vicepresident Mike Pence van af wil: Trump zou dat akkoord kunnen opzeggen of toch weer sancties kunnen instellen tegen het regime. Het is onduidelijk of dat grote prioriteit heeft.

Presidentiële decreten kunnen de prullenbak in

Obama, die zes jaar lang moest werken met een vijandig Congres, kwam vooral op het einde van zijn termijnen met presidentiële decreten om beleid te maken. Zo kwam hij met strengere wapenregels, het uitstellen van deporteren van illegale migranten, een programma om Syrische vluchtelingen op te nemen en regels over CO2-uitstoot. Zo’n 25 presidentiële decreten zullen direct de prullenbak ingaan als de nieuwe president in het Witte Huis zit, voorspelt een adviseur van Trump, Stephen Moore, in The New Yorker.

Plannen lijken soms op beleid Obama

Maar ondanks de belofte van Trump om grote delen van Obama’s beleid terug te draaien, zijn er ook duidelijke overeenkomsten tussen de twee. Zo wil de Republikein honderden miljoenen in de economie pompen om de infrastructuur van Amerika te verbeteren. Obama tekende voor het grootste stimuluspakket ooit in de Verenigde Staten. En was Obama al terughoudend met het inzetten van militairen in het buitenland, Trump wil die lijn doorzetten en zelfs militairen terugtrekken.

En dan zijn er nog een hoop kwesties waarbij het onduidelijk is wat de vastgoedmagnaat precies wil, bijvoorbeeld om banen te creëren in Amerika: hij zei eerst tegen en daarna voor een minimumloon te zijn. Hij had het eerst over hogere belastingen op de rijken, maar sprak daarna over een algemene belastingverlaging. Misschien overlegt hij donderdag er wel over met Obama, die hem heeft uitgenodigd in het Witte Huis.