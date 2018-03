Klap voor Democraten: Huis van Afgevaardigden blijft Republikeins

Terwijl alle ogen zijn gericht op wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, stemmen de Amerikanen ook in een andere verkiezing. Het Huis van Afgevaardigden blijft zoals verwacht in handen van de Republikeinen, een gevoelige tik voor de Democraten.

Dat melden diverse Amerikaanse media op basis van exitpolls. Volgens de voorlopige resultaten hebben de Republikeinen 83 zetels binnengehaald, tegenover 44 voor de Democraten, aldus The New York Times.

Senaat een stuk spannender

Op dit moment hebben de Republikeinen de beschikking over 247 zetels in het 435 zetels tellende Huis. De partij heeft daar sinds verkiezingen in 2010 een grote meerderheid. De Democraten hebben 188 zetels in handen. De huidige president Barack Obama had daardoor grote moeilijkheden om zijn beleid erdoor te krijgen, aangezien de Republikeinse meerderheid zijn voorstellen veelvuldig blokkeerde.

Volg onze liveblog over de Amerikaanse verkiezingen hier >





De strijd om de Senaat (100 zetels te verdelen)- zeg maar de Amerikaanse Eerste Kamer – verliep een stuk spannender, maar blijft onder controle van de Republikeinse partij, Bij elke verkiezingsronde komt hier eenderde van de plekken vrij. Het is al duidelijk dat Marco Rubio – tijdens de Republikeinse voorverkiezingen een van de uitdagers van Donald Trump – zijn zetel behoudt. Rubio, Senator van Cubaanse afkomst uit Florida, won dinsdag van Democraat Patrick Murphy.