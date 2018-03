Witte Huis geeft Trump waarschuwing over Clinton

De Republikein Donald Trump (70) wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten, bleek woensdag. Volg hieronder de laatste ontwikkelingen en reacties in Amerika en daarbuiten.

14.28 Rusland zegt in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel degelijk contact te hebben gehad met het campagneteam van Donald Trump, ook al hebben de adviseurs van de Republikeinse kandidaat dit herhaaldelijk ontkend. ‘Er waren contacten’, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov donderdag volgens het persbureau Interfax. ‘Wij gaan hier natuurlijk mee door’ zei hij. Waar er precies contacten bestonden, wilde hij niet zeggen.

12.41 Wordt de verslagen Hillary Clinton nu wel of niet vervolgd door Trump, als hij straks president is? Hij wil haar voor de rechter brengen vanwege het e-mailschandaal. Het is een van de vragen die boven de markt blijven hangen na zijn overwinning. Het Witte Huis waarschuwt de president-elect vast: machtige personen moeten het justitionele systeem niet gebruiken voor ‘politieke wraak’.

De huidige president Barack Obama – die flink campagne voerde voor Clinton – zou een stokje kunnen steken voor een dergelijke vervolging. Die optie is nog niet van tafel gehaald, schrijft Politico.

10.30 De zege van Trump gaat een ‘enorm effect’ hebben op Duitsland en de rest van de westerse wereld. Dat zegt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble tegen Bild. We moeten hier onze lessen uit trekken, zodat we het ‘demagogische populisme’ de nek kunnen omdraaien, zegt de invloedrijke politicus.

09.18 Veel bezorgde, soms smalende reacties op het feit dat de vastgoedmagnaat de nieuwe Amerikaanse president zal worden. Maar er zijn ook optimistische geluiden. Zo denkt de leider van de oppositionele Syrische Nationale Coalitie Anas al-Abdah dat de verkiezing een kans biedt op een mogelijke vredesoplossing. ‘De nieuwe president heeft de wil en het leiderschap om een nieuwe invloedssfeer te bepalen in Syrië en de regio,’ zegt Al-Abdah volgens persbureau Reuters.

08.39 President Barack Obama en zijn opvolger ontmoeten elkaar donderdag om 17.00 uur (11.00 lokale tijd) in het Witte Huis. Ze spreken met elkaar om de machtsoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

08.02 In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gekozen president Donald Trump. In New York – een Democratisch bolwerk – kwamen duizenden mensen bijeen in Manhattan. In Chicago stonden zo’n duizend demonstranten bij het Trump International Hotel en Tower, terwijl zij leuzen riepen als ‘Geen Trump, Geen KKK (Ku Klux Klan, red.) Geen racistische USA.’ In Los Angeles blokkeerden anti-Trump-betogers een snelweg.

Police taking people into custody now at the protest on the 101 in Los Angeles https://t.co/UliDpQa9r3 — Jim Dalrymple II (@JimDalrympleII) November 10, 2016

07.45 Als Trump op 20 januari eenmaal is ingezworen, gaat het twitteraccount @POTUS naar hem over, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Het account van de President Of The United States (afgekort @POTUS) is nu nog in handen van Barack Obama. Hij begon op 18 mei 2015 als eerste president ooit op Twitter en heeft inmiddels 11 miljoen volgers. Het account wordt leeggemaakt, maar Obama's zullen worden opgeslagen.