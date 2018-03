Media: ‘Kritiek Trump ironisch, hij sjoemelde zelf met e-mails’

Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft systematisch duizenden documenten en e-mails vernietigd en verwijderd tijdens zijn carrière als vastgoedmagnaat. In sommige gevallen gaat het zelfs om bestanden die nodig waren als bewijsstukken tijdens rechtszaken tegen Trump en zijn bedrijven.

Dat meldt het Amerikaanse weekblad Newsweek, dat het handelen van Trump met het e-mailschandaal van zijn rivaal Hillary Clinton vergelijkt. Ook MSNBC zegt dat het ‘ironisch’ is dat Trump zelf e-mails heeft verwijderd, terwijl hij meermaals forse kritiek heeft geleverd op de nalatigheid van Clinton. Opmerkelijk, want het gebruik van de privéserver van Clinton had betrekking op als minister van Buitenlandse Zaken, terwijl Trump e-mails ‘vernietigde’ als onafhankelijke zakenman.

Newsweek vol in de aanval

Op de cover van Newsweek staan opmerkingen van Trump over het e-mailschandaal in citaten rond een afbeelding van zijn hoofd: ‘Wat zij heeft gedaan, is een misdrijf.’ Het weekblad onderzocht duizenden documenten van Trump: de oudste bestanden die zijn gevonden komen uit 1973. Trump zou vooral met documenten hebben ‘gesjoemeld’ waardoor rechtszaken werden vertraagd of verhinderd.

Het is onbekend in hoeverre Trump zelf betrokken was hij het ‘vernietigen’ van de documenten: het gaat vaak om bedrijven met een groot aantal werknemers. Het personeel hanteerde een specifieke strategie, aldus het weekblad: ontken, belemmer en vertraag.

Vrijdag kondigde FBI-directeur James Comey aan dat de FBI het e-mailschandaal van Clinton toch verder gaat onderzoeken. Tijdens een onderzoek naar oud-Congreslid Anthony Weiner werden bestanden gevonden op de laptop van Weiner en zijn ex, Clintons assistent Huma Abedin, die ook via andere servers zouden zijn verstuurd.

Onderzoek naar Abedin

Het zou vooral gaan om het omzeilen van technische mankementen in het Witte Huis, waar veel ambtenaren zich aan zouden storen. Een deel van de gevonden e-mails is gestuurd tijdens de periode dat Abedin voor Clinton werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De onthulling van FBI-directeur James Comey – die uit het Democratische kamp steeds meer kritiek te verduren krijgt – is een klap in het gezicht van Clinton. Maar het onderzoek zal in elk geval niet voor de verkiezingen op 8 november zijn afgerond.