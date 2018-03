First Lady Melania: stille kracht achter haar man

Trumps vrouw Melania hield zich tijdens de campagnevoering grotendeels op de achtergrond, en gaf vorige week pas voor het eerst een speech in Pennsylvania. Nu Trump is verkozen tot president, zullen we ongetwijfeld meer van haar gaan horen. Een portret van voormalig model en first lady in spe Melania Trump.

Gereserveerd, beleefd en stabiel. Zo beschrijven vrienden Melania Knauss-Trump in een interview met het Amerikaanse mannenblad GQ. ‘Ze is een traditioneel familiemens,’ zegt een van hen. Nu haar man Donald Trump president wordt, zal Melania de tweede first lady zijn die buiten de Verenigde Staten is geboren. Louisa Adams, de vrouw van zesde president John Quincy Adams, kwam uit Londen.

Fashion Week

Melania is geboren in het plaatsje Sevnica in Slovenië, destijds deel van Joegoslavië. Volgens oud-klasgenoten komt ze uit een traditioneel gezin. ‘Haar vader lijkt op Trump,’ aldus een jeugdvriend in GQ. ‘Een dominante zakenman die de lachers op zijn hand heeft. Haar moeder was degene die zich met het huishouden en de kinderen bezighield.’

De Sloveense leerde Trump kennen tijdens de New York Fashion Week in 1998. Melania was toen 28 en Donald 52. Donald was daar met een minnares. ‘Daarom gaf ik hem mijn nummer niet. Ik zei dat hij mij zijn nummer maar moest geven,’ vertelde ze weekblad People. De rest is geschiedenis. In 2005 werd ze zijn derde vrouw en een jaar later werd hun zoon Barron geboren.

Op de achtergrond tijdens campagne

Tijdens Trumps campagne als Republikeins kandidaat laat Melania zich nauwelijks zien. Een bewuste keuze. ‘Dit is de baan van mijn man,’ zegt ze in Harper’s Bazaar.

Vorige week sprak ze voor het eerst voor de campagne van haar man. Tijdens een speech in Berwyn, in de suburbs van Philadelphia, lichtte ze toe hoe ze haar rol als first lady wil invullen. Ze wil zich inzetten voor vrouwen en kinderen, met een speciale focus op online pesten.

‘Privé geef ik wel mijn mening. Ik weet precies waar Donald mee bezig is.’ Als first lady zou ze naar eigen zeggen traditioneel zijn. ‘Zoals Jackie Kennedy.’ Melania heeft een chef-kok en een assistent, maar geen nanny. ‘Ik vind het belangrijk om zo veel mogelijk bij mijn kind te zijn,’ zei ze tegen People. Barron noemt ze ‘kleine Donald’.

Gevraagd naar het geheim achter hun relatie zegt Melania. ‘Ik wil hem niet veranderen en hij mij niet.’ Volgens het model houden de twee elkaar scherp. ‘Ik geef mijn mening en soms doet hij daar wat mee en soms niet. Of ik het altijd met hem eens ben? Nee. En ik denk dat dat goed is voor onze relatie.’