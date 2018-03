Nu het tegenzit, gelooft Clinton-kamp de peilingen niet meer

In de nasleep van de FBI-onthullingen over Hillary Clinton, lijkt tegenstander Donald Trump aan populariteit te winnen. Het Clinton-kamp zegt dat er niets klopt van de laatste peilingen.

Volgens ABC News/Washington Post staat Trump landelijk 1 punt voor op Clinton, wat binnen de foutmarge zit. Die peiling, afgenomen nadat de FBI aankondigde opnieuw onderzoek te doen naar de e-mails van Clinton, opvallend: een paar weken geleden stond Clinton nog bijna tien procentpunten voor.

De Clinton-campagne reageerde eerst al furieus op de aankondiging van de FBI, en ook de peilingen worden nu aangevallen. ‘Dit is totaal niet het beeld dat wij hebben,’ zegt een assistent van Clinton tegen The Guardian. ‘Er is iets vreemds aan de hand met het model. De race is spannender geworden, zoals we hadden verwacht, maar er is niets dat erop duidt dat deze peiling klopt.’

‘FBI-verhaal pept aanhangers juist op’

Volgens de Democraten heeft het FBI-verhaal helemaal geen negatieve invloed op de verkiezingsrace. ‘We hebben alleen gegevens over kiezersregistratie, opkomst en het aantal vrijwilligers: als die één ding laten zien, is dat het onze aanhangers juist heeft aangemoedigd.’

Naar verwachting zal Clinton zich nog maar mondjesmaat uitlaten over de kwestie: ze wil aankomende dagen in Florida vooral waarschuwen voor het gevaar van ‘president Trump’ en juist niet teveel aandacht vestigen op het gebruik van haar privémail als minister van Buitenlandse Zaken.

Trump moet winnen in blauwe staten

Toch is er reden genoeg voor Clinton om zich zorgen te maken over de peilingen – die tot dusver juist door Trump werden omschreven als rigged: oneerlijk en vooringenomen. Zo geeft niet alleen de peiling van ABC News aan dat de race spannender is geworden: de krant Los Angeles Times zet Trump zelfs op vier procentpunten voorsprong. In een gemiddelde van RealClearPolitics staat Clinton nog wel nipt voor.

De Republikein voert ondertussen vooral campagne in staten die overwegend democratisch zijn: hij moet in staten als Wisconsin, Michigan, Pennsylvania en New Mexico een verrassende overwinning boeken, en vasthouden aan meer ‘vriendelijke’ staten als Utah, Texas en bovenal Florida. Nieuwe kiezers vinden zal lastig worden, zeggen politieke analisten: in de laatste dagen van de campagne gaat het er vooral om de eigen aanhangers daadwerkelijk naar het stemhokje te krijgen.