Obama probeert NAVO gerust te stellen over Donald Trump

De Amerikaanse president Barack Obama is ervan overtuigd dat de nieuw gekozen president Donald Trump gewoon aan zijn verplichtingen zal voldoen betreffende de NAVO. Obama zal proberen de zorgen van de bondgenoten weg te nemen.

De huidige Amerikaanse president zei dat in een persconferentie voorafgaand aan een reis naar Europa en Latijns-Amerika.

Voor de nieuwe president is het ‘America First’

Volgens Obama zal Trump zich als president inzetten voor de NAVO en andere internationale allianties. ‘In de gesprekken met mijn opvolger uitte hij een duidelijke voorkeur voor het behouden van onze belangrijkste strategische partners,’ aldus Obama, die nog ruim twee maanden president is. Op 20 januari wordt de nieuwe president van Republikeinse huize ingezworen. ‘De belangrijkste boodschap die ik (tijdens de komende trip, red.) ga overbrengen is de toewijding van Trump voor de relatie met de NAVO.’

Lang deden zijn concurrenten lacherig over Trumps deelname aan de slopende presidentsrace. Toch won Trump eerst de voorverkiezingen en nu dus ook de hoofdprijs in de eindstrijd met Hillary Clinton, schrijft Rik Kuethe. Laten we hem beoordelen op zijn daden >

Trump zei in de campagne veelvuldig dat zijn beleid vooral gericht zal zijn op de Verenigde Staten. ‘America First‘ luidde zijn slogan. Hij wil dat Amerika zich onder zijn leiding in de eerste plaats met zichzelf bemoeit, zodat er op die manier ook fors kan worden bezuinigd op wat het land nu nog in het internationaal-politieke domein uitgeeft. De NAVO wordt gedomineerd en grotendeels betaald door de Verenigde Staten. Europese landen moeten meer gaan bijdragen, was de boodschap van Trump – iets waar Obama tijdens zijn ambtstermijn (vanaf 2009) zelf ook al op hamerde overigens. Amerikaanse bescherming voor eventuele aanvallen waren volgens de campagnevoerende Trump niet vanzelfsprekend.

Veel vragen over Donald Trump

Obama begint aan zijn laatste reis naar Europa als staatshoofd. Onder extreem strenge veiligheidsmaatregelen onder begeleiding van 5.000 politieagenten bezoekt de president dinsdag in Athene zijn Griekse ambtgenoot Prokopis Pavlopoulos en vervolgens premier Alexis Tsipras. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn de migratiestroom uit het Midden-Oosten, de Griekse schuldencrisis en mogelijk de rol van NAVO-partner Griekenland in de regio.

Aangenomen wordt dat Obama op zijn reis veel vragen krijgt over de koers die zijn land inslaat onder zijn opvolger Trump. Woensdag houdt Obama in Athene een toespraak en vliegt dan naar Berlijn. Na zijn afscheidsbezoek aan de Bondsrepubliek gaat hij vrijdag naar Peru voor een topconferentie van de 21 leden tellende APEC, een verzameling landen in Amerika, Azië en Oceanië die allemaal aan de Stille Oceaan liggen.