Slotpleidooi Clinton: onze toekomst staat op het spel

De Amerikaanse verkiezingsrace zit er bijna op: dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus. Tijdens de laatste campagne-evenementen schetsten Hillary Clinton en Donald Trump nog één keer wat er op het spel staat.

Onze onafhankelijkheidsdag is hier, zei Trump tijdens zijn allerlaatste rally in Michigan. ‘Politici die alleen aan hun eigen belangen denken, hebben dit land veel te lang bestuurd. Vandaag slaan de Amerikaanse arbeiders eindelijk terug. Echte verandering begint hier.’

Correspondent Annemieke Ruggenberg in de cruciale swing state Florida: ‘Ondanks alles, toch voor Trump’

Trump, die in de peilingen nipt achter staat, voorspelde desondanks een overwinning. ‘Ik ben hier voor jullie, ik ga vechten voor jou en ik ga winnen voor jullie!’ Stemmen op Clinton noemde hij ‘een verspilling van iedereens tijd’.

Donald Trump speaks in Grand Rapids, Michigan: "Today is our independence day" https://t.co/FTGAKZMrTx https://t.co/GX7hPLyAz2 — CNN (@CNN) November 8, 2016

Clinton wil ‘eerlijker en beter’ Amerika

Bij Clintons laatste speech deze campagne, in North Carolina, was er andermaal geen gebrek aan popsterren. Lady Gaga, Jon Bon Jovi en Bruce Springsteen hoorden Clinton zeggen dat Amerikanen op 8 november de kans hebben om aan te tonen dat ‘liefde haat overwint’: Love trumps hate.

‘Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in ons leven,’ stelde Clinton. ‘Als je kinderen of kleinkinderen vragen wat je hebt gedaan in 2016 kan je zeggen dat je hebt gekozen voor een sterker, eerlijker en beter Amerika. Een land waar we bruggen bouwen, geen muren.’

Negatiever dan dit wordt het niet

De campagnerally’s betekenen de afsluiting van een ongekend felle verkiezingsrace, die in de laatste dagen van de campagne enkel grimmiger werd. Zo was meer dan 90 procent van alle reclamespotjes van de kandidaten negatief.

Toch probeerde Clinton tijdens haar laatste toespraken alvast vooruit te kijken, in een poging het verdeelde electoraat gerust te stellen: mocht zij president worden, zal ze zich voor iedereen gaan inzetten.

Beide kandidaten reizen nu af naar hun thuisstaat, New York. Daar houden Trump en Clinton dinsdagavond hun verkiezingsfeestjes, al zal slechts een van de twee daadwerkelijk feest kunnen vieren.