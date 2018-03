Orbán: ‘Einde liberale nepdemocratie door verkiezing Trump’

De Hongaarse premier Viktor Orbán bejubelt de overwinning van Donald Trump en zijn verkiezing tot nieuwe president van de Verenigde Staten. De ‘neppe wereld’ wordt een stuk beter met Trump aan de macht in Amerika, stelt de premier.

Terwijl de oppositie in Hongarije volgens Orbán alleen maar samenzweert met Brussel, is het maar goed dat de Amerikanen hebben gekozen voor Trump. Hij zal de wereld verbeteren en de echte democratie verdedigen.

Gemngde reacties op Trump uit Europa

‘Met de verkiezing brengt Trump een einde aan de liberale non-democratie,’ aldus Orbán. Hij is een van weinige de regeringsleiders in Europa die wel blij zijn met de overwinning van Trump. Hij schaart zich met zijn opmerking vooral bij politici als Marine Le Pen, Geert Wilders en Nigel Farage, die Trump ook hebben gesteund.

Ook de Britse premier Theresa May heeft gezegd zeker te weten dat de relatie sterk blijft tussen Groot-Brittannië en het Amerika van Donald Trump. Orbán is dit weekend op bezoek in het premiershuis op 10 Downing Street, in Londen. Tijdens een persconferentie met May vertelde hij de media over zijn lof voor Trump.

In juli sprak Orbán zijn bewondering voor Trump al uit: winst voor de Republikeinen is goed voor de wereld en ‘superbelangrijk voor Hongarije’, aldus de premier. Hij hekelt daarnaast het ‘ideologisch denken’ van linkse politici. ‘Hiermee komt men met oplossingen voordat alle feiten zijn overwogen. Dát is het soort denken waardoor het Westen stagneert en achterloopt.’

Nauwere samenwerking Rusland en Amerika?

Met de overwinning van Trump heeft ‘realiteit gewonnen van ideologie’, volgens Orbán. De premier, die razend populair is in Hongarije, vindt dat echte mensen weer gehoord moeten worden: ‘Dat is de basis van onze democratie.’

Net als Trump heeft hij forse maatregelen genomen om massa-immigratie terug te dringen. Door zijn denken en zijn ingrijpen wordt hij vaak een ‘mini-Putin genoemd’. Orbán hoopt op ‘minder gespannen en minder oorlogszuchtige’ relaties tussen Rusland en de Verenigde Staten. ‘Maar ik begrijp ook dat dit niet zomaar gebeurt.’