Trump-kamp drijft de spot met ‘slechte verliezers’

Clinton-aanhangers en vrienden van de onafhankelijke kandidaat Jill Stein willen een hertelling van de stemmen in een reeks swing states afdwingen. Experts zeggen dat er weinig geks te zien is aan de uitslagen.

Jill Stein, die als presidentskandidaat voor de Groenen 1 procent van de stemmen kreeg, haalde de afgelopen dagen 3 miljoen dollar op met als doel hertellingen te forceren in Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. In die drie staten won Donald Trump nipt van Hillary Clinton, en kreeg hij belangrijke kiesmannen achter zich. Trump won uiteindelijk de verkiezingen, terwijl Clinton meer stemmen kreeg.

Trump won met kleine marges Michigan: 10.704 meer stemmen voor Trump

Wisconsin: 27.247 stemmen

Pennsylvania: 68.236 stemmen

Clinton-aanhangers denken aan hack

Mede daardoor is het voor sommigen lastig om de uitslagen zonder slag of stoot te accepteren. Volgens het campagneteam van Stein waren de stemmachines in Wisconsin mogelijk gehackt, terwijl er ook in Pennsylvania en Michigan ‘statistische afwijkingen’ te zien zouden zijn.

Een groep IT-experts deelde deze week soortgelijke bevindingen mee aan campagnemedewerkers van Clinton, waaronder aan campagneleider John Podesta. Elektronische stemmachines zouden Trump opvallenderwijs hebben bevoordeeld, en de groep vraagt Clinton om een handmatige hertelling aan te vragen. Dat kan tot aankomende vrijdag.

Weinig hard bewijs

Voor de verkiezingen waren er wel degelijk zorgen over mogelijke Russische inmenging, maar de meeste politiek analisten en statistici zeggen dat er weinig aan de hand lijkt. De bekende statisticus Nate Silver noemt fraude ‘flauwekul’, Dave Wasserman van de website FiveThirtyEight heeft het over een ‘zielige linkse complottheorie’. Zo zou de bewering dat Clinton veel minder stemmen kreeg in kiesdistricten waar met computers werd gestemd, niet overal opgaan.

‘Moet je zien wie de verkiezingsresultaten niet kan accepteren,’ tweette Trumps voormalige campagneleider Kellyanne Conway donderdag op ironische wijze. Tijdens de verkiezingscampagne werd Trump – die lange tijd achter stond in de peilingen – verscheidene keren gevraagd of hij zich wel zou neerleggen bij een overwinning van Clinton.