Trump dichtbij Witte Huis na bizarre presidentsverkiezingen

Het werd vooraf voor onmogelijk gehouden, maar de Republikeinse presidentskandidaat lijkt op weg naar het Witte Huis. Tegen de verwachting in won hij in een reeks swing states van zijn tegenstrever, Hillary Clinton.

In de peilingen – zowel landelijk als in veel belangrijke staten – stond Clinton vooraf op voorsprong. Bovendien, zo stelden analisten, voerde ze de beste campagne én had ze veruit het meeste geld. Van de morele voorsprong bleef bij het tellen van de stemmen weinig over. Sterker nog, naarmate de uitslagen binnenkwamen slonken haar kansen snel.

De strijd in Florida was close, maar werd gewonnen door Trump. Even later werden ook swing states Ohio en North Carolina aan het rijtje van Trump toegevoegd.

Arbeiders uit Rust Belt steunen Trump

Maar de echte verrassing lijkt te komen uit de Rust Belt – de reeks staten die het hart van de Amerikaanse industrie vormden. Op die plekken wonen nog altijd veel laaggeschoolde arbeiders die normaliter op Democraten stemmen: niet deze keer. Uit exitpolls blijkt dat veel kiezers helemaal klaar zijn met handelsverdragen, die in hun ogen Amerikaanse banen laat verdwijnen.

In Wisconsin pakte Trump de winst, in Pennsylvania en Michigan kreeg hij onverwacht veel stemmen. Winst in één van die staten is genoeg voor het presidentschap.

Tekenend voor de opmars van Trump en de ondergang van Clinton: de Republikein voerde volop campagne in Wisconsin, beloofde nieuwe banen voor ‘gewone Amerikanen’ en sneerde naar Clinton. Hillary liet haar gezicht geen enkele keer zien in Wisconsin, vooral omdat de staat democratisch is: sinds 1984 won er geen enkele Republikeinse presidentskandidaat.

Grafstemming bij Clinton

In het Jacob Javits Center, waar Clinton haar verkiezingsfeest zou houden, zagen haar aanhangers de bui al hangen. De sfeer wordt in Amerikaanse media vergeleken met die van een begrafenis: supporters troosten elkaar.

Clinton liet haar gezicht nog niet zien: ze was nog bezig met haar overwinnings- en verliezerstoespraken. Ondanks dat de overwinning nog niet zeker is, gingen Trump-aanhangers in het nabijgelegen Hilton Midtown hotel alvast uit hun bol: dit is de Brexit-achtige verkiezing die de Republikeinse presidentskandidaat al een tijdlang voorspelde.