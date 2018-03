Trump: verkiezingsfraude juist begaan door Clinton

Nadat Jill Stein, de presidentskandidaat van de Amerikaanse Groene Partij, een hertelling eiste in een aantal staten, hebben ook Democratische prominenten zich achter haar geschaard. Op Twitter haalt president-elect Donald Trump uit naar ‘Democraten die niet tegen hun verlies kunnen’.

Op zaterdag gaf het campagneteam van Hillary Clinton aan de plannen van Stein te steunen en serieus te kijken naar de mogelijkheden voor een hertelling in bepaalde staten, waaronder Wisconsin, Pennsylvania en Michigan.

Trump won in die staten, maar omdat het verschil slechts 107.000 stemmen was, wordt nu gesproken over een mogelijke hertelling. Na de verkiezing van Trump heeft Clinton zelf aangegeven zich neer te leggen bij het resultaat, maar relletjes braken uit in de Verenigde Staten, en sommige politici reageerden verontwaardigd op de uitslagen.

Op Twitter herhaalt Trump de uitspraken die Clinton deed voor de verkiezingen, toen de Republikein liet doorschemeren dat hij wellicht de verkiezingsuitslag niet zou accepteren. Clinton veroordeelde die uitlatingen, en zei dat het een belangrijke traditie was voor de democratie in de Verenigde Staten.

Democraten scharen zich nu achter de Groene Partij, tot irritatie van Trump. ‘Toen de Democraten nog fout zaten, en dachten dat ze gingen winnen, wilden ze dat de verkiezingsuitslag gewoon werd geaccepteerd,’ schrijft de president-elect op Twitter. ‘En nu niet meer!’ ‘Zoveel tijd en geld zal hier straks aan worden besteed, met hetzelfde resultaat,’ schrijft Trump. ‘Zielig!’

The Democrats, when they incorrectly thought they were going to win, asked that the election night tabulation be accepted. Not so anymore!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016