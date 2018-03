Trump slaat verzoenende toon aan in overwinningsspeech

De gekozen president Donald Trump gaf woensdag een heel andere toespraak dan we van hem gewend waren tijdens de venijnige verkiezingscampagne. In zijn overwinningsspeech sprak hij verzoenende woorden.

Trump wil een einde aan de verdeling in de Verenigde Staten, zei hij tot zijn aanhang in New York. Even daarvoor had de komende vicepresident Mike Pence de zaal met uitzinnige supporters toegesproken, en Trump glorieus aangekondigd. Het is een ‘historische nacht’, zei Pence.

Trump ‘heeft een groot economisch plan’

‘Ik wil een president zijn van alle Amerikanen. Dat is belangrijk voor mij.’ Volgens de Republikein is het tijd om zijn landgenoten met elkaar te verzoenen. Vervolgens deed hij uit de doeken wat hij van plan is, als hij eenmaal is ingezworen als de 45ste president. De inauguratie heeft plaats op 20 januari in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C.

Tot die tijd geldt Trump als president-elect. De gekozen president en opvolger van Barack Obama verklaarde ‘een groot economisch plan’ te hebben, waarvan het de bedoeling is dat de economische groei zal verdubbelen. Meer details gaf hij daarover niet.

Geen conflict met het buitenland

Trump onderstreepte het belang van goede relaties met het buitenland. ‘We zoeken verbondenheid, geen conflict met het buitenland.’ Maar zei hij, en dat klonk ook veelvuldig tijdens de campagne waarin hij het opnam tegen de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, ‘het Amerikaanse belang staat voorop.’ Hij zal ‘eindelijk’ voor de oorlogsveteranen gaan zorgen, miljoenen mensen aan het werk helpen en de infrastructuur herbouwen.

‘Amerika zal geen genoegen meer nemen met minder dan het beste,’ aldus Trump. Hij kreeg al de hartelijke gelukwensen van de Russische president Vladimir Poetin. Vlak voor zijn speech telefoneerde hij met de verslagen Clinton, die hem met zijn zege feliciteerde. Ook voor haar had hij louter verzoenende woorden. Trump zei dat de Democraat over een lange periode hard heeft gewerkt en dat ‘we een grote schuld aan dankbaarheid’ bij haar hebben.