Waarom een Syrisch gezin de Europese Raad aanklaagt

Een Syrische migrantenfamilie zit ‘vast’ in Griekenland na de Turkije-deal van de Europese Unie en klaagt de Europese Raad aan. De familieleden beweren dat ze, ondanks gezinsherenigingswetten, niet naar Duitsland mogen reizen, waar een ander deel van de familie al woont.

De familie wordt naar eigen zeggen teruggestuurd naar Turkije, maar klaagt ook over de omstandigheden in het migrantenkamp in Griekenland. De Turkije-deal spreekt wetten van de Europese Unie tegen, stelt de familie. Daarom klaagt het de Europese Raad aan.

‘Turkije is onveilig’

In veel gevallen, als Syriërs worden erkend als vluchtelingen, worden ze vanuit Griekenland naar een land in Europa gestuurd. Maar de Syriërs, gevlucht uit Aleppo, zeggen dat ze naar Turkije worden gestuurd, waar het volgens de familie niet veilig is, meldt de pro-EU-publicatie New Europe.

De familie kwam twee dagen na het ondertekenen van de Turkije-deal aan in Griekenland via een rubberbootje met meer dan vijftig andere mensen. Ze worden nu ondergebracht in een gebouw dat voorheen werd gebruikt voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking. De zoon van de familie woont met zijn vrouw en dochter in Duitsland.

Nadat de controversiële deal werd ondertekend door de EU en Ankara, werden in eerste instantie veel te weinig migranten teruggestuurd naar Turkije. Ook zouden de Turkse autoriteiten alleen maar laagopgeleide Syriërs naar Europa sturen.

‘Schandalig’: migranten willen alleen naar Duitsland

De Europese herverdeling gaat niet zonder slag of stoot. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft al aangegeven dat het aantal migranten dat zich bijvoorbeeld in Luxemburg vestigt, minimaal is. ‘Schandalig’ noemt hij het feit dat migranten doorgaans weigeren naar een ander land dan Duitsland te gaan.

Het is overigens niet de eerste keer dat er onrust ontstaat door individuele gevallen van Syrische migranten die naar een bepaalde plek willen verhuizen. Het Belgische asielsysteem werd volgens staatssecretaris Theo Francken ‘op de helling gezet’ toen een Belgisch gezin Syrische vrienden op hun landgoed wilde laten wonen, zolang de familie maar een Belgisch visum zou krijgen.