Waarom verzweeg Clinton-stichting miljoenendonatie van Qatar?

De stichting van Hillary en Bill Clinton ontving in 2011 een miljoen dollar van de overheid van Qatar, in ruil voor een afspraak met Bill. In strijd met de regels werd de gift niet doorgegeven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Hillary de baas was.

In mails gelekt door WikiLeaks kwam vorige maand naar voren dat Qatar een miljoen dollar had vrijgemaakt voor de 65ste verjaardag van Bill Clinton en het geld wilde doneren aan de Clinton Foundation. Uit een mail van Hillary’s huidige campagneleider John Podesta blijkt dat het oliestaatje in ruil daarvoor vroeg om een meeting met Bill. Vooralsnog is het onduidelijk of de leiders van Qatar uiteindelijk de kans hebben gehad om Bill te zien.

Donatie werd niet gemeld

Een woordvoerder van de stichting gaf vrijdagavond toe dat de Clinton Foundation de gift accepteerde, maar dat er geen informatie werd doorgespeeld naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Hillary destijds de scepter zwaaide. Dat was wel de afspraak: alle geldsommen die de stichting kreeg van buitenlandse overheden moesten worden besproken.

Correspondent Diederik van Hoogstraten Schimmige Clinton Foundation: onfris en ongeloofwaardig

De reden zou zijn dat Qatar – een land waar allerlei mensenrechten worden geschonden, volgens haar eigen ministerie – wel vaker soortgelijke donaties had gedaan en dat daarom extra controle niet nodig was. Het was alleen verplicht als het geldbedrag veel hoger lag dan de voorgaande keren, aldus de woordvoerder tegen persbureau Reuters. Ook giften vanuit Algerije, het Verenigd Koninkrijk en zes andere landen werden niet gemeld bij het ministerie.

Toegang tot Hillary

De kwestie is de zoveelste rond de liefdadigheidsorganisatie van de Clintons. Tegenstanders zetten vraagtekens bij de donaties van landen met twijfelachtige reputaties en willen weten wat Hillary Clinton in ruil voor de giften deed. Eerder werd bekend dat Gilbert Chagoury, een Nigeriaans-Libanese miljardair, via Hillary’s stichting een afspraak probeerde te krijgen met de minister van Buitenlandse Zaken.

Donald Trump noemde dat destijds bewijs van pay-to-play: donateuren krijgen een plek aan de tafel. De FBI heeft eerder dit jaar onderzoek gedaan naar de geldstromen rond de Clinton-foundation, maar zou destijds geen sluitend bewijs van strafbare feiten hebben gevonden.