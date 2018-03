Wie kiest Trump? Opvallende ‘ministers van Buitenlandse Zaken’

De zoektocht naar een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder Donald Trump heeft wat weg van een realityshow. Een voor een vallen kandidaten af. De drie belangrijkste politici die nog over zijn, hebben controverses aan zich plakken.

Al wekenlang gonst het van de geruchten rond de benoeming van de volgende minister van Buitenlandse Zaken. Trump heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar sprak wel al met een reeks politici. De aankomende vicepresident Mike Pence voorspelt dat er dinsdag ‘een grote aankondiging’ zal komen.

Volgens bronnen binnen het Trump-kamp maakt nog een handvol kandidaten kans op de positie van topdiplomaat. Maandag en dinsdag mogen ze nog één keer op gesprek komen.

Trump-kamp probeert Romney tegen te werken

Voormalig presidentskandidaat Mitt Romney (69) zou de favoriet zijn van Trump, ondanks dat Romney een fel tegenstander was van de vastgoedmagnaat tijdens de voorverkiezingen. Hij is ook de lievelingskandidaat van de Republikeinse partijtop, die weet wat ze aan Romney hebben.

Maar politieke vrienden van Trump zijn de afgelopen dagen voor zijn benoeming gaan liggen. Onder meer Newt Gingrich en oud-campagneleider Kellyanne Conway zeiden publiekelijk dat er keuzes zijn die ‘verstandiger’ zijn, dat dan weer tot boosheid van Trump.

Giuliani steunde Iraanse rebellen

Binnen het Trump-kamp is veel steun voor Rudy Giuliani (72), de voormalig burgemeester van New York en een van de trouwste aanhangers van de volgende president. De afgelopen dagen maakte Giuliani onbeschaamd campagne voor zich zichzelf: zo noemde hij zichzelf in de Wall Street Journal de man met de meeste buitenlandervaring.

Maar juist zijn connecties in het buitenland zijn controversieel. Zo verdiende Giuliani grote sommen geld door te spreken voor buitenlandse overheden en bedrijven en steunde hij openlijk een Iraanse rebellengroep die tot 2012 op een lijst van terroristische organisaties stond, in ruil voor financiële steun.

Arend Jan Boekestijn over 2017: Met wat geluk kan Trump globale stabiliteit verhogen

Trump ‘onder de indruk’ van in opspraak geraakte Petraeus

En in de laatste dagen is er een nieuwe gegadigde bijgekomen, met voormalig generaal David Petraeus (64). Ook zijn benoeming zal tot ophef leiden, want Petraeus moest vertrekken bij de CIA nadat hij gevoelige informatie had gelekt aan zijn biograaf en minnares, Paula Broadwell. Daarvoor werd de generaal zelfs veroordeeld tot 100.000 dollar boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

Dat lijkt Trump niet uit te maken, die tijdens de campagne de rechtsgang rond Petraeus in twijfel trok en maandagavond met de generaal sprak. ‘Ik was erg onder de indruk’, zette Trump na zijn ontmoeting op Twitter. Zo duurt de realityshow nog even voort.