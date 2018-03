Zo zien president Trump en Clinton Amerika’s rol in de wereld

Wat betekent de verkiezing van president Clinton of president Trump voor de rest van de wereld? Het Amerika van Donald Trump zou een veel kleinere rol spelen in de wereld, terwijl Hillary Clinton de Amerikaanse invloed juist wil vergroten.

Trump mag dan wel de Republikeinse presidentskandidaat zijn, qua buitenlands beleid breekt hij met veel van zijn voorgangers. In het buitenland heeft Amerika weinig te zoeken, vindt Trump, die betoogt dat Amerika ‘eerst maar eens zijn eigen zooi moet opruimen’.

Niet bemoeien met politiek in andere landen

Politieke zaken in andere landen gaan Amerika in principe weinig aan, in de ogen van Trump. Hij spreekt zich fel uit tegen de oorlog in Irak en wil zich zo min mogelijk bemoeien met kwesties in het Midden-Oosten. Met Rusland wil hij wel graag onderhandelen, onder meer over praktische samenwerking in Syrië.

Als het aan de zakenman ligt, kijkt Amerika bij het uitzetten van buitenlands beleid vooral naar de eigen economische belangen. Daarbij moet een grootschalige terugtrekking van Amerikaanse soldaten, die nu over de hele wereld zijn gestationeerd, niet worden uitgesloten. ‘We geven een fortuin uit aan het leger, waardoor we een gigantisch verlies lijden.’

Clinton wil meer Amerikaanse invloed en Rusland afschrikken

Hillary Clinton wil min of meer het buitenlandbeleid van president Barack Obama voortzetten. Ze ziet internationale diplomatie als een belangrijk instrument om Amerika’s invloed in de wereld te vergroten, en zegt zo nieuwe oorlogen te willen voorkomen.

Kabinetsleden hebben het liefst Clinton: ‘Zou goed zijn voor de samenwerking’

Haar meest controversiële plan is het instellen van no fly-zones boven Syrië, om het langslepende conflict in dat land tot een einde te brengen. Het plan kwam haar op kritiek te staan van vooraanstaande legerofficieren, die beweren dat het een oorlog met Rusland kan veroorzaken.

Clinton, die voorstander is van nieuwe economische sancties tegen het regime van Vladimir Poetin, denkt desondanks dat ze prima met de Russen kan overleggen over de situatie in Syrië. Tegen een ‘pestkop’ als Poetin moet je gewoon glashelder zijn, aldus de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, die tijdens de campagne ook voorstander was van het neerzetten van nieuwe raketsystemen in vriendelijke Oost-Europese staten.

Einde van NAFTA?Handelsverdragen blijven alleen bestaan als ze in ons voordeel zijn, aldus Trump. NAFTA, het verdrag tussen Canada, Amerika en Mexico? ‘Dat zou ik in een split second opzeggen’

Amerikaanse hulp niet voor lief nemen

Waar Clinton ogenschijnlijk weinig wil veranderen, is voor Trump zelfs de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is niet heilig. Tijdens de campagne trok hij het nut van de NAVO meermaals in twijfel, door te stellen dat het bekende artikel 5 aan verandering onderhevig is. Daarin beloven NAVO-lidstaten elkaar te verdedigen als een van hen wordt aangevallen.

Op de vraag of president Trump de Baltische Staten zou beschermen in het geval van Russische inval, gaf de vastgoedmagnaat een dubbelzinnig antwoord. ‘Pas als ze hun verplichtingen nakomen, is het antwoord “ja”.’ Amerika zou per geval moeten oordelen of het land in kwestie genoeg bijdraagt aan de NAVO, aldus Trump.