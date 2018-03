CIA concludeert: Rusland probeerde Trump te helpen

Inlichtingendienst CIA is er zeker van dat Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingsstrijd heeft gemengd, met als doel Donald Trump te helpen. De aankomend president trekt de conclusies in twijfel.

De gezamenlijke inlichtingendiensten schrijven in een geheim rapport dat het doel van Rusland niet was om het vertrouwen in de Amerikaanse democratie te ondermijnen, maar om één kandidaat te steunen, Donald Trump. ‘Daarover zijn we het vrijwel unaniem eens,’ zegt een Amerikaanse official tegen The Washington Post.

Russische hacks zorgden voor kopzorgen Clinton

Tijdens de campagne werden onder meer gehackte gegevens die in handen kwamen van WikiLeaks al verbonden aan personen en organisaties in Rusland. Zo werd de Democratische partij gehackt, evenals de campagnemanager van Hillary Clinton, John Podesta. WikiLeaks zorgde op die manier voor een constante stroom aan negatief nieuws over Clinton. Volgens The New York Times werd de Republikeinse partij ook gehackt, maar kwamen die gegevens nooit naar buiten.

De oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, heeft altijd volgehouden dat ‘de Russische regering niet de bron is’. Het is inderdaad de vraag wat de rol van de Russische regering is geweest.

Er zou geen bewijs zijn dat personen die werken in het Kremlin de hackers direct ‘aanstuurden’: steeds was er sprake van (verschillende) tussenpersonen, zodat het lastig is te achterhalen wie achter de operaties zat. President Obama heeft de inlichtingendiensten vrijdag geïnstrueerd om een grootschalig onderzoek te starten naar de Russische cyberaanvallen. Dat moet klaar zijn voordat hij het Witte Huis verlaat.

‘Ze zaten ook mis bij Saddam Hoessein’

Volgens de aankomend president is er niets aan de hand. Trump zegt niet te geloven dat de CIA zich in de discussie mengt. ‘Dit zijn dezelfde mensen die zeiden dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had.’

‘De verkiezingen zijn lang en breed achter de rug met een van de grootste overwinningen in het Kiescollege van de geschiedenis. Het is tijd om verder te gaan en Amerika weer groots te maken.’