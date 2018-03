Ex-CIA-baas: Trump moet ‘saaie’ veiligheidsbriefings serieus nemen

De voormalige directeur van de Amerikaanse CIA Leon Panetta twijfelt over het aantal veiligheidsbriefings dat president-elect Donald Trump meekrijgt. Mocht Amerika getroffen worden door een aanslag, dan krijgt Trump daar de schuld van, waarschuwt hij.

Panetta is van mening dat Trump vaker briefings met de inlichtingendiensten moet bijwonen. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten meldden eerder aan persbureau Reuters dat Trump op dit moment gemiddeld een briefing per week meemaakt, veel minder dan zijn meeste voorgangers.

Trump vindt veiligheidsbriefings saai

Mike Pence, de toekomstige vicepresident, gaat wel naar ongeveer zes briefings per week. Panetta is een voormalig Congreslid van de Democratische partij en was CIA-directeur tijdens de eerste termijn van de huidige president Barack Obama. Hij twijfelt of de houding van Trump van lange duur is: ‘Ik heb presidenten gezien die kritisch waren over de kwaliteit van inlichtingen en bronnen, maar ik heb nog nooit een president gezien die zei “ik hoef dat gedoe niet”, aldus Panetta.

Trump zei afgelopen zondag in een interview met Fox News dat hij de inlichtingenbriefings ‘saai’ vond en dat hij al genoeg begreep van potentiële dreigingen. ‘Weet je, ik ben een slim persoon. Ik hoef de komende acht jaar niet elke dag dezelfde dingen in de exacte zelfde bewoordingen te horen’.

Russische cyberaanvallen

‘Als we nog een terreuraanslag te verduren krijgen en inlichtingendiensten daar indicaties voor hadden, maar de president er niet naar wilde luisteren voor wat voor reden dan ook, dan is de president verantwoordelijk voor die aanslag’.

Ook vindt Pancetta dat Trump zich moet verenigen met de mening van inlichtingendiensten over een mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen, door middel van cyberaanvallen. Volgens hem zijn ’17 inlichtingendiensten’ het erover eens dat Rusland zich ermee heeft bemoeid. ‘De president zou moeten vinden dat we erachter moeten komen wat de rol van Rusland was, en ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt’.

De CIA gelooft dat Russische hackers aanvallen hebben uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Trump zou scoren tijdens de verkiezingen. De Amerikaanse FBI deelt die hypothese niet: die denkt dat de Russen hebben toegeslagen om de verkiezingen ‘in het algemeen’ te ondermijnen. Trump noemde de lezing van de CIA eerder al ‘belachelijk’, en Rusland ontkent elke aantijging.