Iran dreigt: laat Trump atoomdeal niet opblazen

De Iraanse president Hassan Rouhani spreekt zich uit tegen de eerdere woorden van de Amerikaanse president-elect Donald Trump. Hij noemde de atoomdeal, die de regering van de Amerikaanse president Barack Obama, vorig jaar met het land en vijf andere grootmachten sloot, de ‘slechtste deal in de geschiedenis’, tot woede van Rouhani.

‘Wij laten Trump die deal niet opblazen,’ sprak Rouhani dinsdag tijdens een speech bij de Universiteit van Teheran, die live werd uitgezonden.

Trump beloofde einde atoomdeal

Rouhani waarschuwt met onduidelijke consequenties wanneer de Amerikaanse regering zich onder Trump terug zou trekken uit de deal. Trump gebruikte de deal vaak tijdens zijn campagne om het presidentschap: onder zijn leiding zullen de Verenigde Staten zich terugtrekken, beloofde hij.

Onder de atoomdeal belooft Iran zijn nucleaire ontwikkeling te beperken in ruil voor het opheffen van economische sancties tegen het land. Na lang onderhandelen kwam de deal in april 2015 toch echt tot stand. ‘De slechtste deal waar we ooit over hebben onderhandeld,’ aldus Trump.

‘Trump wil veel dingen doen, maar geen van zijn acties zullen ons beïnvloeden,’ zegt Rouhani. ‘Denk je echt dat hij de deal kan opblazen? Denk je dat wij en ons land dat zomaar toestaan?’ Verschillende diensten onder de Amerikaanse regering waarschuwden Trump al eerder om zijn toon over het atoomakkoord met Iran te matigen.

Einde deal is slecht nieuws voor Rouhani

Mocht Trump wel besluiten de deal op te blazen, dan is dat slecht nieuws voor Rouhani, die als gematigde leider wordt gezien. Iraanse hardliners zouden namelijk politiek gezien van het opblazen van de deal kunnen profiteren. In 2017 worden in Iran opnieuw presidentiële verkiezingen gehouden.

De Iraanse geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei waarschuwde eerder ook al tegen ‘veranderingen’ in de atoomdeal met de Verenigde Staten. Een verlenging van de sancties tegen Iran zouden wat hem betreft al een schending van het akkoord betekenen.

Ook Rouhani zei dit vorige maand, toen het Amerikaanse Congres besloot een wet door te voeren waarmee de sancties tegen Iran 10 jaar kunnen worden verlengd, en waarmee de Amerikanen gemakkelijker opnieuw sancties tegen Iran kunnen instellen bij een schending van de atoomdeal. De wet moet nog wel worden ondertekend door Obama.

‘Er is geen twijfel over mogelijk: Amerika is onze vijand,’ zegt Rouhani. De Iraanse president woont woensdag een bijeenkomst bij waarin wordt bepaald hoe Iran gaat reageren op de Amerikaanse ‘schending’ van de atoomdeal.