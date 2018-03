Oliebaas met lef: dit wordt Trumps buitenlandminister

Kritiek op zijn keuze deert Donald Trump niet. Hij wil de conservatieve oliebaas Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken, ondanks dat zijn nauwe banden met Rusland tot weerstand leiden.

Niet Rudy Giuliani en ook niet de voormalige presidentskandidaat Mitt Romney: president Donald Trump heeft met Tillerson (64) een verrassende naam naar voren geschoven als minister van Buitenlandse Zaken. Trump maakte dat dinsdag officieel bekend.

Slimme onderhandelaar

Tillerson, een Texaan die bijna zijn hele leven in de staat bleef wonen, ging in 1975 aan de slag bij oliebedrijf Exxon Mobil. Hij werkte zichzelf op en is sinds 2006 topman van het bedrijf. Politieke ervaring heeft hij niet, maar om te werken met leiders van olielanden als Qatar en Nigeria moest Tillerson wel verscheidene netelige kwesties weten op te lossen.

Arend Jan Boekestijn: met wat geluk kan Trump globale stabiliteit verhogen

Een voorbeeld: nadat de Venezolaanse president Hugo Chávez buitenlandse oliebedrijven besloot te nationaliseren, ging Tillerson een langdurige rechtsgang aan met de Venezolaanse staat. Met succes: in 2014 ontving Exxon een compensatie van 1,6 miljard dollar.

‘Hij is veel meer dan een zakenman: dit is een man van wereldklasse,’ zei Trump afgelopen weekend over Tillerson. ‘Hij kent veel buitenlandse spelers, en hij kent ze goed.’

Banden met Rusland: voor- of nadeel?

Maar de grootste bondgenoot die de oliebaas heeft in het buitenland, baart critici ook meteen de grootste zorgen: Tillerson is al jarenlang close met de Russische president Vladimir Poetin en ontving in 2013 zelfs de Orde van Vriendschap, een hoge Russische onderscheiding.

Die banden zijn goed te verklaren: Exxon is voor zijn internationale handel deels afhankelijk van joint ventures met Rosneft, het oliebedrijf dat in handen is van de Russische staat. In zijn hoedanigheid als CEO was Tillerson dan ook kritisch over de sancties die gelden tegen Rusland, ingesteld na de Russische interventie in Oekraïne.

I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2016

Het is aan de Amerikaanse senaat om Tillerson te ondervragen en goed te keuren: dat kan voor vuurwerk zorgen, want verscheidene Republikeinse (en Democratische) senatoren uitten zich de afgelopen dagen kritisch over de keuze.

Onder anderen Marco Rubio en John McCain wilden niet zeggen of ze Tillerson wel zouden accepteren. ‘Vladimir Poetin is een crimineel, een pestkop en een moordenaar. Iedereen die hem anders beschrijft, liegt,’ aldus McCain.