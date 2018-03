Zo ziet Trumps kabinet ‘vol winnaars’ eruit

Generaals, bankiers en een oliebaas: het kabinet van de aankomende president Donald Trump zit vol succesvolle Amerikanen, en is het rijkste in de geschiedenis. Trump neemt wel een gok, want politieke ervaring hebben veel van hen niet.

In de weken na zijn verkiezingswinst nodigde Trump de een na de andere prominente Amerikaan uit in zijn gouden toren in New York. Republikeinse zwaargewichten als Mitt Romney en Rudy Giuliani kwamen langs, maar Trump gaat – net als tijdens de campagne – het liefst zijn eigen weg.

Vrijwel alle belangrijke posten zijn ondertussen gevuld. Hij kiest vooral voor conservatieve bekenden uit de zakenwereld en het leger, die volgens Trump allen ‘weten wat winnen is’.

Rijk gezelschap

Het is in elk geval een rijk gezelschap geworden. Durfinvesteerder Wilbur Ross werd genomineerd als minister van Economische Zaken. Zijn werkwijze als zakenman heeft hem de bijnaam ‘koning van het faillissement’ opgeleverd: Ross kocht noodlijdende bedrijven in de staal-, textiel- en de auto-industrieën op, stelde bezuinigingen voor en verkocht veel van zijn zaken met grote winsten door.

Arend Jan Boekestijn: Met wat geluk kan Trump globale stabiliteit verhogen

Betsy DeVos, aangesteld als minister van Onderwijs, heeft een geschat vermogen van 5,1 miljard dollar. Dat komt vooral door het bedrijf van de familie van haar man: Amway, het grootste thuisverkoopbedrijf ter wereld. DeVos, met Nederlandse wortels, staat bekend als een conservatieve activist en filantroop, die de keuzevrijheid in het onderwijs wil uitbreiden.

De allerrijkste in Trumps kabinet? Dat is ongetwijfeld Carl Icahn, met een geschat vermogen van 15 miljard dollar. De 80-jarige zakenmagnaat wordt een speciaal adviseur op het gebied van regelgeving. Veel van Trumps ministers hebben een hekel aan ‘onnodige’ overheidsregels.

Oliebaas als buitenlandminister

Zo ook Rex Tillerson, de voormalige baas van oliebedrijf ExxonMobil, die door Trump naar voren is geschoven als minister van Buitenlandse Zaken. Politieke ervaring heeft hij niet, maar om te werken met leiders van olielanden als Qatar en Nigeria moest Tillerson wel netelige kwesties oplossen. Ook ging hij met succes de strijd aan met Hugo Chávez van Venezuela, toen die buitenlandse oliebedrijven nationaliseerde.

Naast succesvolle mensen uit de zakenwereld, zijn ook hoge militairen volop vertegenwoordigd in het kabinet. James Mattis, die in zijn 41 jaar lange carrière bij de mariniers de bijnaam mad dog verdiende, wordt minister van Defensie. De voormalige generaal Michael Flynn wordt nationale veiligheidsadviseur en John Kelly – afkomstig uit de marine – wordt minister van Binnenlandse Veiligheid.

Andere nominatiesLinda McMahon, gaat zich inzetten voor het mkb – hielp worstelindustrie WWE enorm groeien

Jeff Sessions, minister van Justitie – was twintig jaar senator, uit Alabama

Ben Carson, minister van Wonen – neurochirurg probeerde het eerst als presidentskandidaat

Steven Mnuchin, minister van Financiën – voormalige bankier en Hollywood-investeerder

Steve Bannon, strateeg – voormalig bankier en baas van alt-right ­website Breitbart

Doordachte keuzes, of politiek gevaarlijk?

De reacties op Trumps keuzes zijn gemengd: er is kritiek van Democraten dat zijn kabinet veruit het rijkste is in de historie en dat ze politieke ervaring missen, terwijl sommige Republikeinen bang zijn voor ministers die ‘onrepublikeinse’ standpunten lijken te hebben. Zo baren Tillersons banden met Rusland zorgen bij onder anderen John McCain en Marco Rubio.

Er is ook lof. John Kerry, nu nog minister van Buitenlandse Zaken, noemde de nominaties van Tillerson en Mattis in The Boston Globe ‘goed doordacht’. Op de Amerikaanse beurs zijn veel mensen het vooralsnog met hem eens: het idee dat zijn kabinet minder regels en lagere belastingen wil, zorgt voor groot optimisme onder beleggers. Maar, zo waarschuwt Kerry: ‘Laten we wel afwachten wat voor beslissingen ze maken. Regeren is heel anders als je de realiteit voor ogen krijgt.’