Trump negeert Palestijnse kritiek: ‘Wil ambassadeur in Jeruzalem’

Donald Trump stelt een belangrijke Joodse adviseur, David Friedman, aan als volgende Amerikaanse ambassadeur in Israël. Friedman schuwt de controverse niet: hij wil de ambassade gaan leiden vanuit Jeruzalem, wat tot woede kan leiden van veel moslims.

Het transitieteam van Trump maakte donderdagavond bekend dat de keus is gevallen op de 57-jarige Friedman, die al jarenlang werkt voor Trump als advocaat. Friedman is Joods, spreekt vloeiend Hebreeuws en staat bekend als een voorstander van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het type benoeming is op zich niet verrassend: Trump was tijdens de campagne al pro-Israël.

Ambassade in heilige stad

Friedman schrijft in een statement dat hij ‘de banden tussen de twee landen verder wil versterken’. Dat willen Friedman en Trump doen met een ambassade die staat in ‘Israëls eeuwige hoofdstad, Jeruzalem’.

Lees ook dit interviewIsraëlische minister Shaked: ‘Tegen Israël zijn is politiek correct’

Dat klinkt logisch, maar is risicovol: de ambassade staat al 68 jaar in Tel Aviv, omdat Jeruzalem door zowel de Israëliërs als de Palestijnen wordt geclaimd als hoofdstad. De meerderheid van de VN-lidstaten erkent Israëls claim op de gehele stad niet en de Jeruzalem-kwestie speelt een grote rol in vredesonderhandelingen tussen de twee kampen.

Als Trump besluit de ambassade te verplaatsen, door een wet uit 1995 in te voeren, ‘bevestigt het dat heel Jeruzalem van Israël is,’ zegt Aaron David Miller, een voormalig vredesonderhandelaar tegen Politico.

‘Oorlogsverklaring voor Palestijnen’

Voor de Palestijnse Autoriteit (PLO) zou de verplaatsing niets minder dan een ‘oorlogsverklaring’ zijn, zegt een woordvoerder van de PLO tegen Al-Monitor. Ook Egyptische officials laten weten dat er niet kan worden samengewerkt met Amerika als Jeruzalem de uitvalsbasis wordt voor de komende ambassadeur.

Arabische burgemeester van Nazareth: ‘We zijn het conflict beu’

Maar Trump wil doorgaan met de verplaatsing, geeft zijn voormalige campagneleider Kellyanne Conway aan. In Amerika bestaat steun onder Democraten en Republikeinen om de stap te zetten: zo roept de Democratische senator uit New York Chuck Schumer al jaren op om de ambassade te verplaatsen.