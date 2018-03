Trumps Amerika gaat ‘geen regimes meer omverwerpen’

De volgende Amerikaanse president, Donald Trump, is een toer begonnen om zijn kiezers te bedanken. Hij maakte meteen een nieuwe minister bekend en zette zijn buitenlandbeleid uit.

Trump wil een nieuw ‘tijdperk van vrede’ starten, zo zei de Republikein donderdagavond lokale tijd in Ohio. ‘We gaan beleid voeren dat eindelijk leert van de fouten die we in het verleden hebben gemaakt. We gaan geen regimes meer ten val brengen of regeringen omverwerpen.’

Amerika eerst

Het is een uitleg van zijn America First-ideologie: de Republikein wil zich het liefst zo min mogelijk met zaken in het buitenland bezighouden. ‘We willen vrede met de landen in de wereld, en dat houdt in dat we het recht van elke staat moeten erkennen om de belangen van hun eigen burgers te behartigen. Ons doel is stabiliteit – geen chaos – zodat we ons land kunnen opbouwen. Het is hoog tijd.’

Toch moet een uitzondering worden gemaakt voor de strijd tegen Islamitische Staat, waarbij Trump met zoveel mogelijk landen wil samenwerken. ‘Elk land dat wil meedoen, mag meewerken om IS te verslaan en radicale islam te bestrijden,’ zei Trump, die weet dat vooral Rusland nauwere samenwerking beoogt in Syrië.

Minister van Defensie is kritisch over Irandeal

Zijn speech was het begin van een heuse thank you-toer door Amerika. Ditmaal greep hij de mogelijkheid aan om een nieuwe minister aan te kondigen: de voormalige generaal James Mattis wordt de volgende minister van Defensie.

Mattis is een man met enorm cv – zo was hij bevelhebber van Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Hij staat erom bekend de Irandeal te verafschuwen en geldt als een criticus van Barack Obama.

Mogelijk worden ook bij volgende stops op zijn bedanktoer nieuwe ministers aangekondigd. De belangrijkste positie die nog vrij is: minister van Buitenlandse Zaken. Onder meer Mitt Romney, Rudy Giuliani en David Petreaus zouden kans maken op die baan.