CNN reageert op ophef ‘nepnieuws’ Trump: ‘Wat klopt er precies niet?’

De Amerikaanse omroep CNN reageert op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van het artikel over de controversiële documenten over president-elect Donald Trump. In een persconferentie haalde Trump hard uit naar CNN, dat volgens hem ‘fake news’ verspreidt.

De omroep wil dat het team van Trump aangeeft ‘wat er specifiek niet klopt,’ staat in een op sociale media gepubliceerde verklaring. CNN berichtte woensdag als eerste over het nieuws, en de Amerikaanse site Buzzfeed zette zelfs het gehele document online.

CNN vindt zichzelf anders dan Buzzfeed

Volgens CNN is de verslaggeving van de zender ‘geheel anders’ dan de beslissing van Buzzfeed, die het gehele document online zette met de mededeling dat het niet zeker was in hoeverre de informatie erin klopt. Volgens Buzzfeed mis het aan de lezers zelf om het te beoordelen.

‘Het team van Trump weet dat dit anders is, en gebruikt de beslissing van Buzzfeed om af te leiden van onze verslaggeving, die ook door andere grote nieuwsorganisaties gematcht is,’ aldus CNN. ‘We zijn geheel overtuigd van onze eigen verslaggeving’. CNN heeft naar eigen zeggen geen details uit het 35-pagina’s tellende rapport gepubliceerd, omdat de beschuldigingen uit het rapport niet geverifieerd konden worden. Andere media spraken kritisch over het verspreiden van ‘nepnieuws’.

Tijdens zijn persconferentie op woensdagmiddag weigerde Trump met een CNN-journalist te praten. ‘Ik geef jou geen vraag. Jullie zijn ‘fake news’, zei hij toen een verslaggever van de omroep zijn hand opstak.

Informatie is niet te checken

De bron van de memo’s waar het om gaat is een voormalige Britse MI6-spion, die door een Republikeinse rivaal op pad was gestuurd om Trump te onderzoeken. Echt ‘geheim’ is het rapport niet.

De memo’s, gebaseerd op anonieme Russische bronnen, werden al sinds de zomer verspreid in Washington en ver daarbuiten. Mediabedrijven, geheime diensten en politici besloten niet naar buiten te treden met de informatie, omdat die niet te checken bleek.

In het rapport staat dat de Russen de New Yorkse vastgoedmagnaat al jaren heimelijk steunen, in een poging hem de leider van Amerika te maken. Ondertussen zou de Russische geheime dienst FSB allerlei belastend materiaal over Trump hebben verzameld, onder meer over seksuele escapades. De FBI benadrukte al eerder op de dag dat geen van de beschuldigingen bevestigd is.