Fascinerend verslag van de triomftocht van Trump

Wie had het zien aankomen, Donald Trump als president? Terwijl velen zijn kandidatuur belachelijk maakten, hield Elsevier-columnist Derk Jan Eppink vol dat Amerika best voor de New Yorkse vastgoedmagnaat kon kiezen.

‘Yes he can,’ antwoordde Derk Jan Eppink, senior fellow bij denktank London Center for Policy Research in New York, toen hem in september 2015 werd gevraagd of Donald Trump een kans had om het presidentschap te winnen.

Eppink bleek een van de weinigen die deze steenrijke uitdager van de politieke elite serieus namen. De deelname van Trump werd door velen, in de Verenigde Staten én in Europa, gezien als een grap.

Fascinerend verslag

Een jaar lang hield Eppink vanuit de Verenigde Staten voor Elsevier een weekboek bij van de ongekend felle strijd om het Witte Huis. Feitelijk, onbevooroordeeld en met een scherp oog voor wat er onder de Amerikanen leeft.

Deze verzamelde bijdragen vormen een fascinerend verslag van wat een van de meest opzienbarende campagnes in de Amerikaanse geschiedenis is gebleken.

Wie Eppinks stukken had gelezen, zou niet verrast zijn geweest door de uitslag op 8 november 2016.

