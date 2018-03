Teruglezen liveblog: Trump geïnaugureerd als 45e president van Amerika

Donald Trump wordt vrijdag geïnaugureerd als de 45ste president van de Verenigde Staten. Volg de laatste ontwikkelingen in Elseviers liveblog.

18:18 Het is vanaf nu America First, aldus Trump. ‘We gaan wegen en bruggen bouwen, en banen scheppen. We zullen weer schitteren.’ En de radicale islam zal van de aardbodem verdwijnen, sprak de president.

18:09 ‘We delen een hart, een thuis en een glorieuze bestemming,’ zegt Trump. ‘De vergeten mannen en vrouwen van ons land zullen niet langer worden vergeten.’

18.05 Trump begint zijn speech met een bedankje aan de Amerikanen, aan Obama en aan de kiezers, en aan de ‘people of the world’. Hij belooft de macht over te dragen van het Witte Huis naar ‘jullie, het volk’.

18.00 De presidentiële eed wordt nu bij Trump afgenomen.

17.55 Vicepresident Mike Pence is ingezworen. Clarence Thomas, een van de rechters van het Hooggerechtshof nam bij Pence de eed af.

17.31 President Barack Obama en vice-president Joe Biden komen in functie naar buiten, maar verlaten het podium straks als ‘gewone burgers’. Even later komen ook vicepresident-elect Mike Pence en Donald Trump naar buiten. Trump steekt zijn duim op naar het applaudisserende publiek.

16.53 Donald en Melania Trump en Barack en Michelle Obama hebben het Witte Huis verlaten, en zitten na een rit in de limousine nu in het Capitool.

16.36 De verliezende presidentskandidaat Hillary Clinton en haar man en oud-president Bill zijn inmiddels bij het Capitool gearriveerd. Het is bijzonder dat Hillary erbij is: meer dan zestig Democratische Congresleden weigerden de ceremonie bij te wonen. Lees hier meer over >

I’m here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 20, 2017

15.55 Nadat verschillende mode-ontwerpers openlijk weigerden de nieuwe first lady Melania Trump te willen kleden, verschijnt zij vrijdag in een poederblauwe creatie van de Amerikaanse ontwerper Ralph Lauren, een stijl die in combinatie met haar haardracht velen doet denken aan de voormalige first lady Jackie Kennedy. Lauren zou zich als één van de eersten hebben aangeboden om Melania Trump te kleden.

Babyblauw van #RalphLauren voor #Melania, echtgenoot #Trump blijft trouw aan te lange flodderdas in vuurrood en niet dichtgeknoopt jasje pic.twitter.com/cPqK3eIB2h — john de greef (@johnelsevier) January 20, 2017

15.50 Donald Trump en zijn vrouw Melania arriveren bij het Witte Huis. Ze worden ontvangen door Barack en Michelle Obama. De paren gaan naar binnen voor een kop koffie, waarna ze samen in een limousine naar het Capitool zullen rijden.

15.40 Bij zijn vertrek uit het Witte Huis laat Obama – zoals de traditie voorschrijft – een brief achter aan zijn opvolger. Vandaag werd de inhoud bekend van de brief die George W. Bush in 2009 schreef voor Obama. ‘Critici zullen tekeergaan. Maar je hebt een Almachtige God die zich over je ontfermt, een gezin dat van je houdt en een land dat achter je staat. Ook ik sta achter je.’

15.29 Barack Obama heeft met een reeks tweets afscheid genomen van zijn volgers en zijn @POTUS-account. Hij schrijft onder meer dat hij zal blijven strijden voor verandering. Maar dan als burger, ‘geïnspireerd door jullie verhalen over waarheid en gerechtigheid, jullie humor en liefde’.

I'm still asking you to believe – not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

15.15 Meer dan 900.000 mensen worden verwacht bij de inauguratie. Dat is meer dan bij Obama in 2012 (800.000), maar minder dan bij Obama’s eerste presidentiële ceremonie. In 2008 werden alle records verbroken met een bezoekersaantal van 1,8 miljoen.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES – THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

15.00 Trumps dag is begonnen met een ochtendgebed in de St. John’s Episcopal Church. Hij kwam daar samen met zijn vrouw Melania aan. Er komen nog veel meer onderdelen aan bod. Meer over wat u vandaag kunt verwachten>