May praat met Trump: ‘We staan allebei achter NAVO’

De kersverse Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May hebben vrijdagmiddag hun eerste gesprek gehad. De twee benadrukken hun ‘commitment aan de NAVO’.

Dat zegt althans May na afloop van de gesprekken, ondanks het feit dat Trump de NAVO onlangs nog een ‘gedateerde en achterhaalde’ organisatie noemde.

Belang van EU

Een handelsverdrag tussen beide landen is bovendien in het belang van zowel Amerika als Groot-Brittannië, zegt May. De twee spraken na afloop van hun gesprek op een persconferentie.

Eerder verklaarde May ook dat zij Trump op het belang van een sterke Europese Unie wilde wijzen. Redelijk ironisch, aangezien uitgerekend de Britten afgelopen juni besloten de EU te verlaten. Dat betekent volgens May niet dat ze niet hechten aan een sterke Europese samenwerking en een goede relatie met de EU, vooral op het gebied van veiligheid.

Handelsverdrag Britten en Amerikanen

De Britten moeten nog even wachten met het uitonderhandelen van een handelsverdrag, totdat de Brexit voltrokken is. Trump belt zaterdag met de Russische president Vladimir Poetin.

Hoewel hij pleit voor een betere relatie met de Russen, doet Trump vrijdag nog niets uit de doeken over een eventuele opheffing van Amerikaanse sancties tegen het land. ‘Het is nog te vroeg om daarover te praten,’ aldus Trump.

Anders dan May, die vierkant achter de sancties van de EU tegen Rusland blijft staan. ‘Wij zijn er altijd duidelijk over geweest: Rusland moet het Minsk-akkoord implementeren,’ zegt May vrijdag. Volgens haar blijven de Britse sancties dan ook van kracht totdat dat gebeurd is.